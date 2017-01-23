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15 Temmuz gazilerinden Başkan Sekmen'e ziyaret

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:49
15 Temmuz gazilerinden Başkan Sekmen'e ziyaret
15 Temmuz gazilerinden Başkan Sekmen'e ziyaret

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Özdemir ve 15 Temmuz gazileri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.
Özdemir ile birlikte ziyarete 15 Temmuz gazilerinden Onur Asutay, Onurcan Alpçay ve Zekeriya Çılgı da katıldı. Terör Örgütü FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası, milletin ferasetini anlatan Sekmen, 15 Temmuz gazilerine her zaman sahip çıkılacağını ifade etti. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "15 Temmuz gecesi yaşananları unutmayacağız. Bu milletin asker üniformasını giyen, bu milletin tankını, uçağını, silahını bu millete çeviren terörist katillerin neler yaptığını unutmayacağız. O gün tankların, kurşunların, bombaların önüne yiğitçe göğsünü siper eden şehit ve gazilerimizi de unutmayacağız. Ziyaretiniz bizleri çok mutlu etti. Biz 15 Temmuz şehitlerinin isimlerini okullarda, camilerde, parklarda ve diğer sosyal alanlarda yaşatmaya çalışıyoruz. O gece seve seve canını feda eden ve canını feda etmek için sokaklara, caddelere, meydanlara çıkanları da çok iyi biliyoruz. Gazilerimiz bizim için baş tacıdır. Bu gün, her türlü hainliğe rağmen 'Büyük Türkiye' hedefinde ilerleyen bir ülkemiz varsa bu 15 Temmuz'da ve diğer terör olaylarındaki hain saldırılarda şehit ve gazi olanlar sayesindedir. Bu vatan için çarpışan tüm şehit ve gazilerimizin emanetleri bizler için çok önemlidir." Ziyarette, 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Özdemir de 15 Temmuz'da yaşananları ve Erzurum'un gösterdiği dik duruşu anlattı. Özdemir, şunları söyledi: "Bizler o günün en canlı tanıkları olarak bu hain girişimin unutulmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ne o günü unutacağız, ne de o gün canını veren şehitlerimizin geride bıraktıklarını. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. 15 Temmuz'da, ilk olarak Erzurum'da Dadaşlar vatanımıza ve devletimize sahip çıkmak için ayağa kalktı. On binlerce Dadaşın Erzurum'da ayağa kalktığını ve Cumhuriyet Caddesi'ni doldurduğunu gören diğer şehirlerdeki vatandaşlarımız da vatanlarına, devletlerine sahip çıkmak için sokağa, caddeye, meydanlara çıktı. Erzurumlu Dadaşlar her zamanki gibi 15 Temmuz'da da devletinin yanında dimdik durdu. Allah bir daha bu millete 15 Temmuz gibi kara geceler yaşatmasın."
(ERZ-AA-Y)

23.01.2017 17:49:13 TSI
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