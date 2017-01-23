23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Akılcı İlaç Kullanımı Hızlı Antijen Testi" eğitimi verildi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 18:38
"Akılcı İlaç Kullanımı Hızlı Antijen Testi" eğitimi verildi
"Akılcı İlaç Kullanımı Hızlı Antijen Testi" eğitimi verildi

(Fotoğraflı)

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından "Akılcı İlaç Kullanımı Hızlı Antijen Testi" eğitimi verildi.
Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017 kapsamında 18-20 Ocak 2017 tarihlerinde, Afyonkarahisar merkez başta olmak üzere Bolvadin ve Dinar ilçelerinde Aile Hekimleri ve Topum Sağlığı Merkezinde görev yapan hekimleri bilgilendirmek amacı ile "Akılcı İlaç Hızlı Antijen Testi ve Grup A Streptokok Akut Farenjit Tanı ve Tedavisi Eğitimi" düzenlendi. Düzenlenen eğitime toplam 246 hekim katılırken, eğitimde Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Pamukçuoğlu tarafından Hızlı Antijen Testleri'nin kullanımı konusu anlatıldı.
(HK-GC-

23.01.2017 18:43:31 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Askere gidecek gençler gönüllerince eğlendi
YEREL

ASKERE GİDECEK GENÇLER GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ
Dinar'da 40 yaş ve üzeri vatandaşlara bilgisayar eğitimi verildi
YEREL

DİNAR'DA 40 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARA BİLGİSAYAR EĞİTİMİ VERİLDİ
&quot;Kur'an ile Bir Saat Baş Başa&quot; programı gerçekleştirildi
YEREL

"KUR'AN İLE BİR SAAT BAŞ BAŞA" PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Özerler ailesinin acı günü
YEREL

ÖZERLER AİLESİNİN ACI GÜNÜ
AFDOS üyeleri &quot;Kış Ortası Su Kuşu Sayımı&quot; faaliyetine katıldı
YEREL

AFDOS ÜYELERİ "KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI" FAALİYETİNE KATILDI
Bolvadinli öğrencilerden örnek olacak proje
YEREL

BOLVADİNLİ ÖĞRENCİLERDEN ÖRNEK OLACAK PROJE
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI EROĞLU:
Irak'taki caminin alemleri Sandıklı'dan
YEREL

IRAK'TAKİ CAMİNİN ALEMLERİ SANDIKLI'DAN