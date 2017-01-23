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Freni patlayan otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:58
Freni patlayan otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı
Freni patlayan otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı
- Muğla-Marmaris karayolu Sakartepe rampasında freni patlayan otomobil ters şeride girerek 20 metrelik şarampole uçtu. Kazada 6 kişi yaralandı.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Bekir Tosun
Kamera : Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla'da freni patlayan otomobil 20 metrelik şarampole uçtu. Kazada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve araştırma, Özel Yücelen ve Marmaris Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ayşe Bulut (46) yönetimindeki 48 AB 661 plakalı özel otomobil Sakartepe rampasından iniş esnasında freni patladı. Akyaka kavşağından itibaren hızla rampa aşağı inen araç, ters şeride geçerek 20 metrelik şarampole uçtu. Kaza sonrası vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. 112 Acil Çağrı Merkezi 112 Acil Servis ambulansı, Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri ile Akyaka Jandarma Karakol ekiplerini olay yerine sevk etti.
Kazada sürücü Ayşe Bulut, Dilay Güngörmüş (21), Zeynep Nida Bulut (20), Simay Güngörmüş (11), Elifsu Yağmur Bulut (14) ve ismi tespit edilemeyen bir yolcu yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi 112 Acil Servis Ambulans ekipleri müdahale etti. Yaralılar Jandarmanın da yardımı ile ambulanslara taşındı. Yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Özel Yücelen Hastanesi ve Marmaris Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Elifsu Yağmur Bulut, Zeynep Nida Bulut ve ve Dilay Güngörmüş Muğla Sıtkı Koçman eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri ve Akyaka Jandarma Karakol ekipleri kaza ile ilgili olarak tahkikat başlattı.
(BT-İK)

23.01.2017 17:58:10 TSI
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