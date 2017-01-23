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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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SAÜ mezununa üstün başarı ödülü verildi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:58
SAÜ mezununa üstün başarı ödülü verildi
SAÜ mezununa üstün başarı ödülü verildi

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği mezunu Uğur Tanrıverdi, Almanya'nın Paderborn Üniversitesi'nden Üstün Başarı Ödülü aldı.
Paderborn Üniversitesi'nde geleneksel olarak düzenlenen Yeni Yıl Resepsiyonu'nda, üstün başarılı genç akademisyenlere çeşitli kategorilerde ödüller verildi. Yılın Üstün Başarılı Yabancı Öğrenci Ödülü'nü (Award for Best International Student of University) ise yüksek lisans eğitimi için Almanya'da bulunan Uğur Tanrıverdi almayı başardı.
(RŞ-RFK-Y)

23.01.2017 17:58:20 TSI
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