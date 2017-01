YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SAÜ mezununa üstün başarı ödülü verildi

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği mezunu Uğur Tanrıverdi, Almanya'nın Paderborn Üniversitesi'nden Üstün Başarı Ödülü aldı.

Paderborn Üniversitesi'nde geleneksel olarak düzenlenen Yeni Yıl Resepsiyonu'nda, üstün başarılı genç akademisyenlere çeşitli kategorilerde ödüller verildi. Yılın Üstün Başarılı Yabancı Öğrenci Ödülü'nü (Award for Best International Student of University) ise yüksek lisans eğitimi için Almanya'da bulunan Uğur Tanrıverdi almayı başardı.

