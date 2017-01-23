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AK Partili başkanlardan Başkan Yalçın'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Pazaryeri İlçe Başkanı Mehmet Üstün ve Pazaryeri Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Yurttapan, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Bilecik ve Pazaryeri ilçesi hakkında gerçekleştirilen karşılıklı istişarelerle geçen ziyaretin ardından Başkan Yalçın bir açıklama yaptı. Yalçın, "Ak Parti İl Başkanımız Sayın Fikret Karabıyık, İlçe Başkanımız Sayın Mehmet Üstün Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Yurttapan'a ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Güzel ilçemiz Pazaryeri'nin ulaşım, sanayi, tarım, hayvancılık, tarih, turizm alanlarındaki hedeflerimizi konuştuk. Projelerimizi değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

(CKT-CY-Y)



23.01.2017 18:47:56 TSI

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