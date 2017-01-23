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Erzincan'da hırsızlık yaparken suç üstü yakalanan iki şüpheli tutuklandı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 18:56
Erzincan'da hırsızlık yaparken suç üstü yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da hırsızlık yaparken suç üstü yakalanan iki şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesinde gece saatlerinde bir evin camını kırarak içeride hırsızlık yapmaya çalışan iki şüpheli polis ekiplerince suç üstü yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen iki şüpheli ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri mahkemece 'hırsızlığa teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(AA-AA-Y)

23.01.2017 19:02:10 TSI
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