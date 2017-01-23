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Bayramiç Belediyesi çocuk etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Sedef Topçu

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Bayramiç Belediyesi tarafından, yarıyıl tatili nedeniyle bir hafta süreyle Akbulut Meydanı'nda buz pateni pisti kuruldu.

Bayramiç Belediyesinin geleneksel çocuk etkinlikleri kapsamında bu yıl yarıyıl tatilinde çocukların eğlenmesi, ders stresinden uzak kalması için, buz pateni sürprizi gerçekleştirildi. Konuyla ilgili bilgi veren Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, " Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları mutlu etmek bizim görevimiz. Dört ayı aşkın bir süredir yoğun bir eğitim ve öğretim temposunda bunalan çocuklarımızın yarıyıl tatilinde mutlu olsun istedik. Çocuklarımızın yoğun eğitim temposu stresinde bir nebzede olsa uzak kalması, onları mutlu etmek amacıyla böyle farkı bir etkinlik düzenlemek istedik. Birçok çocuğumuzun ilk kez tanışacağı bu pateni pistini getirerek onların mutlu olmalarını amaçladık. Bir hafta boyunca çocuklarımız gelip burada buz pateni yapabilecek. Çocuklarımızın mutlu olması bizleri de mutlu eder" dedi.

(GD)



23.01.2017 19:18:46 TSI

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