AK Parti Manisa'da referandum çalışmalarını başlattı

Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - Geçtiğimiz haftalarda AK Parti Manisa İl Başkanı olarak atanan Berk Mersinli 50 kişilik yönetim kurulunu düzenlenen bir toplantı ile tanıttı. Referandum çalışmalarının startının da verildiği toplantıda konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, FETÖ terör örgütünün Yavuz Sultan Selim'in kaftanını çaldığını ve Fethullah Gülen'in eğer darbe girişimi başarılı olsaydı bu kaftanla Türkiye'ye gelmeyi planladığını anlattı.

AK Parti Manisa İl Teşkilatı Arena'da yaklaşık bin partilinin katılımı ile 50 kişilik yönetim kurulunun tanıtımını gerçekleştirdi. Toplantıya AK Parti Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ, Murat Baybatur, Uğur Aydemir, İl Başkanı Berk Mersinli, AK Partili Belediye Başkanları, İl Kadın Kolları Başkanı Rukiye Yaver, gençlik kolları üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve partililer katıldı.

Toplantı şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, "Girilmedik hane, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Haklı davamızı anlatacağız. Hainlere fırsat vermeyeceğiz. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Vatandaşların süreci görmeleri için bize büyük iş düşüyor. Ana muhalefet partisi yeni anayasayı eleştiriyor. Bunlar ülkeyi koalisyona mahkum etmek istiyor. Bunlar halkın desteğini alamayacaklarını bildikleri için karşı çıkıyorlar. Ülke batmış çıkmış umurlarında değil. Hırsları gözlerini bürümüş durumda. Terör örgütleri ile aynı dili konuşuyorlar. Tüm şer güçler, içerdekiler, dışarıdakiler topunuz gelin, sizden korkmuyoruz. Burada referandum startını veriyoruz." dedi.



"Bir gövdede iki baş olmaz"

AK Parti'nin kurulduğunun buyana Başkanlık sistemini savunduğuna dikkat çeken AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise şunları söyledi: "Kurulduğumuzdan günden beri başkanlık sistemini savunduk. AK Parti başkanlık sistemini savunurken birileri hep karşımıza çıktı. Cumhurbaşkanlığı sistemini milletimizin önüne getiriyoruz. Milletimiz ne derse başımızın üstüne koyuyoruz. Sandık milletin önüne gelecek. CHP'ye sesleniyorum. Türkiye tek adamlığa yürümüyor, Türkiye milletin adamı olma yolunda yürüyor. Artık Türkiye'de cumhurbaşkanını millet seçecek, sistem parlamenter sistem değil, cumhurbaşkanlığı sistemi olacak. Bir gövdede çift baş olmaz, Türkiye'de de tek baş olacak. Artık Türkiye'de koalisyon görüşmeleri bitecek. Bu sistemi iyi anlatmak lazım. Yasama, yargı, yürütme daha güçlü olacak. Türkiye lider olmak yolunda referandumda ilk adımı atacak. MHP ile kol kola verdiğimiz sürece bizi kimse durduramaz."

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ise konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dik duruşu ve anayasa değişikliğinde verdiği desteğe teşekkür ederek AK Parti ve MHP'nin oylarıyla referandumda 'Evet' oylarının büyük bir çoğunluğu yakalayacağına olan inancını dile getirdi. Özdağ, "Önümüzde bir imtihan var. Üzümün çöpü armudun sapı demeyeceğiz. Çıkacağız değişikliği anlatacağız. Diktatörlük olmayacak. Parlamento devam edecek, yasama ve yürütme ayrı olacak. Bu süreç zor geçecek. AK Parti tarihinin en zor anlarını yaşayacağız. MHP ile beraber yüzde 62 yapıyor. Anayasa değişikliğindeki 18 maddeyi güzel bir şekilde anlatacağız. Referandumda yüzde 54'ün altına düşmeyiz. Referandumdan yüzümüzün akıyla çıkarız. Karşı çıkanların makul gerekçeleri yok" diyerek, referandum sürecinde gece gündüz demeden çalışılması gerektiğini söyledi.



"Yavuz Sultan Selim'in kaftanıyla ülkeye dönecekti"

Konuşmasında terör olaylarına ve FETÖ darbe girişimine de değinen Özdağ, FETÖ terör örgütünün Yavuz Sultan Selim'in kaftanını çaldığını ve eğer darbe başarılı olsaydı Fethullah Gülen'in bu kaftanla Türkiye'ye gelmeyi planladığını anlatarak, "Darbe komisyonunda dünyanın en tehlikeli örgütü olduğunu gördüm. Bu adamın emekliliği, pasaportu sahte. Sahte yazıyla pasaport almışlar. 1965-1966 yıllarında Manisa'da akıl hastanesinde yatmış. Akıl noksanlığı için raporlar verilmiş. Devletin her yerinde bu adamlar varmış. Yavuz Sultan Selim'in kaftanını çalmak istediler. Bu Fethullahçılar kaftanı çaldı. Havaalanında yakalandılar. Bu kaftanla Fethullah Gülen Türkiye'ye gelecekti. Üzerinde bu kaftan olacaktı. O kaftanı bulduk, tamir ettirdik, Yavuz Sultan Selim'in mezarı üstüne koyduk. Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılışını bekliyor." ifadelerini kullandı.



"Büyükşehir Belediyesini kazanamazsak siyaseti bırakacağım"

Konuşmasında 2019'daki genel ve yerel seçimlerinden de bahseden Özdağ, "Eğer biz büyükşehir belediyesini almazsak o gün siyaseti bırakacağım. Anlamı yok ki siyaset yapmanın. Burayı alacağız. Millet ne diyorsa onu yapacağız. Anket yapılacak. Halk kimi diyorsa o aday olacak. Halka itibar edilecek. Halkın itibar ettiği adamla burayı alacağız. Aday tespitlerini doğru yapacağız" dedi.

Toplantıda konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise referandum sürecinin ardından Türkiye'yi kimsenin tutamayacağını belirterek çok başarılı bir ekip kuran berk Mersinli'nin bu süreçte başarılı olacağına olan inancını dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından 50 kişiden oluşan AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri tek tek sahneye çağrılarak özgeçmişleri okundu. Toplantı konfeti atılması ve fotoğraf çekimleri ile sona erdi.

AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli'nin yönetimi şu isimlerden oluşuyor: "Adnan Şerbetçioğlu, Ahmet Emre Kurt, Ali Bankoğlu, Ataman Taydaş, Aygün Taşkıran, Aynil Yavaş, Bahadır Say, Belma Çağ, Burhan Öztürk, Bülent Bağcıbaşı, Cemal Sağ, Cemile Çiçek, Cüneyt Kamal, Dilşat Ulaş, Emrah Kurşun, Emrah Vardaroğlu, Engin Yüksel, Erol Doğan, Fatih Katıöz, Fatih Yılmaz, Gürkan Kızıltuğ, Güzin Pekiyi, Halenur Pekgürler, Hasan Ertekin, Hüseyin Boztaş, Hüseyin Işıkal, Kenan Karakurt, Mecit Aksoy, Mecit Osmanlı, Mehmet Özer, Mehmet Ali Kışla, Mehmet Emin Çipiloğlu, Murat Aydoğmuş Musa Özdemir, Müzeyyen Yoğurtçu, Nuri Ok, Ozan Erdem, Ömer Akar, Ömer Lale, Öner Gürsel, Özkan Satılmış, Saadet Şeranoğlu, Samet Doğuş, Selim Şarkdağ, Selman Alkış, Serkan Kızıl, Şemsettin Şahin, Şule Tunalı, Ziyaattin Oyit."

23.01.2017 20:13:57 TSI

