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Salihli Namık Kemal Ortaokulu Manisa şampiyonu



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Okullar Arası Yıldız Kız Voleybol müsabakalarında tüm rakiplerini yenen Salihli Namık Kemal Ortaokulu Manisa şampiyonu oldu.

Salihli'deki maçlarda tüm rakiplerini yenerek ilçe birincisi olan Salihli Namık Kemal Ortaokulu Yıldız Kız Voleybol Takımı, Alaşehir'de oynanan çeyrek final maçlarından sonra, Manisa'da oynanan final grubu karşılaşmalarında da rakiplerini yenerek, adını Manisa Şampiyonu olarak yazdırdı.

Yıldız Kız Voleybol Takımı'nın elde etmiş olduğu bu başarının kendilerini son derece gururlandırdığını ifade eden Okul Müdürü İbrahim Karakaya "Manisa ilini ve okulumuzu Türkiye müsabakaları boyunca çok daha ilerilere taşımak istiyoruz. Namık Kemal olarak sadece sosyal faaliyetlerde değil, akademik anlamda da okulumuzu yukarılara taşımak istiyoruz ve bunun içinde çalışıyoruz. Büyük kızlarımızın almış olduğu bu başarıların küçük kız ve erkek takımlarımızın da yakalaması için çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda da kupalarla okulumuza geleceğiz. Bu başarıda emeği geçen okulun tüm personeline teşekkür ediyorum." dedi.

İlkokulu okuduğu okulda yıllar sonra Beden Öğretmeni olarak gelip Manisa Şampiyonu olmanın çok gurur verici olduğunu vurgulayan Beden Eğitimi Öğretmeni Mutlu Kılıç ise "Bu başarı ekip çalışmasının bir ürünüdür. Bize destek olan tüm herkese teşekkür ediyorum. Salihli Belediyespor altyapı antrenörlerinin de bu başarıda katkıları çok fazladır. Hüseyin Kurt, Hasan Gören ve Nigar Koç'a gösterdikleri gayret ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(BA-SC)



23.01.2017 20:15:59 TSI

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