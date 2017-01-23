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Sultanlar, Maltepe Yalıspor maçına hazırlanıyor

23 Ocak 2017 Pazartesi, 20:13
Sultanlar, Maltepe Yalıspor maçına hazırlanıyor
Sultanlar, Maltepe Yalıspor maçına hazırlanıyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, 25 Ocak Çarşamba günü Maltepe Yalı Spor ile karşılaşacak. Baş Antrenör Süleyman Bozkan, hafta içi oynanacak karşılaşmaya hazırlandıklarını belirtti ve tüm Manisalıları bu müsabakaya davet etti.
Pazar günü İstanbul deplasmanında Vakıfbank ile karşılaşan ve müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ara vermeden 17'nci hafta maçına hazırlanmaya başladı. Baş Antrenör Süleyman Bozkan yönetiminde Tarık Almış Spor Salonu'nda antrenmanlarına devam eden Büyükşehir'in Sultanları, Maltepe Yalı Spor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. İkinci yarıda oynanan iki karşılaşmadan 6 puan aldıklarının altını çizen Bozkan, Maltepe Yalı Spor maçını da kayıpsız atlatmak istediklerini söyledi. Seyircinin oyuna renk kattığını ve takımı olumlu yönde motive ettiğini belirten Bozkan, 25 Ocak Çarşamba günü saat 16.30'da Tarık Almış Spor Salonu'nda oynanacak müsabakaya tüm Manisalıları davet etti.
(SC-Y)

23.01.2017 20:18:49 TSI
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