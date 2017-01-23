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Vali Güvençer ziyaretlerini sürdürdü



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer hafta sonunda iade-i ziyaretler ve esnaf ziyareti yaparak çeşitli etkinliklere katıldı.

Vali Güvençer cumartesi günü ilk olarak Manisa Kamyoncular Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Şahintepe ve yönetimini ziyaret etti. Başkan Şahintepe Vali Güvençer'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ileterek kamyoncu esnafının yaşadığı sorunları aktardı. Başkan Şahintepe Vali Güvençer'e ziyareti anısına plaket sundu.

Daha sonra Manisa Yörükleri Derneği Başkanı Hüseyin Şentürk ve yönetimini ziyaret eden Vali Güvençer burada üyelerle sohbet etti. Dernekleri hakkında Vali Güvençer'e bilgi veren Başkan Şentürk, Manisa Yörükleri Derneği olarak Yörük ve Türkmen Kültürünü araştırmak, yaşatmak, geliştirmek, yeni nesillere ve geniş kitlelere tanıtmak ve Manisa ilinde bulunan Yörükleri bir çatı altında buluşturmak amacında olduklarını söyledi.

Vali, Güvençer Manisa Yörükleri Derneğini ziyaretinin ardından telefon işiyle uğraşan bir esnafı da işyerinde ziyaret ederek bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Manisa Şube Başkanı İrfan Dinçer ve yönetimini de ziyaret eden Vali Güvençer, burada kendisine gösterilen yakın ilgi ve samimiyet nedeniyle teşekkür etti. Üyelerle bir süre sohbet eden Vali Güvençer Manisa için birlik ve beraberlik mesajı verilmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Vali Güvençer daha sonra Akhisar'da Kaymakam Kaan Peker ile birlikte Hilaliye Vakfı Başkanı Abdullah Yılmaz'ı ziyaret etti. Burada eğitim gören öğrencileri de ziyaret ederek bir süre görüşen Vali Güvençer başarı dileklerini iletti.

(SC-Y)



23.01.2017 20:21:26 TSI

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