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Manisa'da kayıtlı işsiz sayısı 36 bin 109

- Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı



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MANİSA (İHA) - Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında toplandı. Toplantıda konuşan Çalışma ve İş Kurumu Manisa İl Müdür Vekili Sinan Aktaş 2016 Aralık ayı sonu itibariyle İl Müdürlüğüne kayıtlı işsiz sayısının 36 bin 109 kişi olduğunu söyledi.

Manisa Çalışma ve İş Kurumu hizmet binasında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Ali Osman İşşen, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Sinan Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve diğer kurul üyeleri katıldı.

Toplantı öncesi konuşan Vali Güvençer, 2017 yılının ilk toplantısının huzur ve başarı getirmesini dileyerek, "Manisa'da istihdam politikalarının geliştirilmesi ve mesleki eğitimin nitelik ve niceliklerinin artırılması ve Manisa'da diğer illere göre daha az işsizlik yaşanması sonucuyla karşılaşmışsak Manisa'nın sahip olduğu kapasitenin, potansiyelinin bilgi, sermaye, tecrübe birikiminin payı var. Ama inşallah siz değerli kurul üyelerimizin ve Çalışma İş Kurumunun bunda payı olmuştur. Bu toplantı ve bundan sonraki toplantıların vesilesiyle de bu problemin aşılmasında hepimizin katkısı olacak. İstihdam, büyük bir kavram. İnsanların çalıştıkları işlerde verimli olmaları, sürekli olmaları, yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaları belli bir hayat standardına kavuşmuş olmaları, iş güvenliği, iş sağlığı, çalışma süresi, çalışma süresinden sonra emeklilik hepsi istihdamın birer parçası. Dünyada ve Türkiye'de en büyük sorun işsizlik. Manisa Türkiye Cumhuriyeti devletinin 81 ili içerisinde işsizlik sorunu en az yaşanan illerden bir tanesi. Bu yönden bizler bahtiyarız elbette. Bir taraftan da mümkün olduğunca işsizlik durumumuzu kurum marufiyetiyle de çözmeye çalışacağız ama bizim önceliğimiz biraz önce saydığım istihdamın genel kurallar içerisinde yer alan diğer unsurlarında göz önüne alarak geliştirmek" dedi.

Toplantıda 2016 Aralık ayı sonu itibariyle İl Müdürlüğüne kayıtlı işsiz 36 bin 109 kişi, kayıtlı işgücünün 72 bin 775 kişi olduğunu bildiren Çalışma ve İş Kurumu Manisa İl Müdür Vekili Sinan Aktaş, "İl Müdürlüğümüzce 2016 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 9 bin 300 işyeri ziyaret edilmiş, özel sektörden 40 bin 190 açık iş talebi alınmış ve bu talepler doğrultusunda 16 bin 585 kişi işe yerleştirilmiştir. Ayrıca 08 Nisan-06 Mayıs 2016 tarihleri arasında işgücü piyasasında mevcut ve gelecek dönemde meydana gelmesi beklenen mesleki değişim ve gelişmelerin izlenmesi ile işgücü piyasasında işverenlerimizin ihtiyaç duyduğu meslek ve becerilerin tespit edilmesi amacıyla bin 410 işyeri ziyaret edilmiştir" diye konuştu.

Kayıtlı işsizlerin dağılımı hakkında kurul üyelerini bilgilendiren Aktaş şöyle devam etti: "17 bin 261 Erkek, 17 bin 892 Kadın, 851 Engelli, 102 Eski Hükümlü, 3 Terörle Mücadelede Yaralanan şeklindedir. 2016 yılı Aralık ayı sonu itibariyle İl Müdürlüğümüzce bin 559 Kurs/Program açılmış, 2 bin 587 vatandaşımız bu kurslardan faydalanmış olup, söz konusu kurs/programlara 26 milyon 666 bin 126 TL ödenek aktarılmıştır. 2016 yılı Aralık ayı sonu itibariyle; 11 bin 861 Kişiye işsizlik ödeneği kapsamında 52 milyon 489 bin 864 TL ödeme yapılmıştır. 72 bin 854 Kişiye İş Danışmanlığı Hizmeti, 583 kişiye bireysel görüşmeler kapsamında Meslek Danışmanlığı hizmeti verilmiştir. 4857 Sayılı İş Kanunu Gereği 84 işyerine 7 milyon 610 bin 503 TL İdari Para Cezası kesilmiştir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği 136 firmaya 2 milyon 278 bin 846 TL İdari Para Cezası kesilmiştir."

(SC-Y)



23.01.2017 20:26:58 TSI

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