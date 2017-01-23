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UTSO, BAU Fuarında

23 Ocak 2017 Pazartesi, 22:47
UTSO, BAU Fuarında
UTSO, BAU Fuarında

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Bau 2017 Yapı ve İnşaat fuarına inşaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerine gezi düzenledi.
Almanya Münih'te 16-22 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen Uluslararası Yapı Malzemeleri, Yapı Sistemleri ve Yapı Yenilikleri İhtisas fuarına, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinden inşaat firmaları da katılım sağladı. İnşaat sektörü açasından önemli olan Bau Fuarı 2 yılda bir yapılması sebebiyle büyük ilgi gördü. Ortalama 2 bin firmayı ağırlayan 251 bin üzerinde profesyonel ziyaretçi sayısına sahip Avrupa'nın prestijli fuarında Türkiye'den 50 firma yenilikçi ürünlerini sergiledi.
UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir konuyla ilgili şunları söyledi; "İnşaat sektöründeki hızlı büyüme, beraberinde sektördeki yeniliklerinde takip edilmesi gerektiğini göstermekte. İnşaat sektörünün yenilikçi bir yaklaşımla ve uluslararası standartlarda ilerlemesi gerekir. Sektörde sunulan hizmetin kalitesi ve üretimin hızı son derece önemlidir. Nüfusla orantılı olarak talebin artması da inşaat sektörünü canlı tutmaya yetiyor. Bu tarz uluslararası fuar etkinlikleriyle sektörün yeni ve canlı kalması için çalışmalarımıza her zaman devam edeceğiz.''
(EÖ-MB-Y)

23.01.2017 22:52:33 TSI
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