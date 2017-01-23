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Aras bebek bir gün sonra yeniden doğdu



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Bir günlük Aras bebek, anne karnında diyafragma hernisi olarak bilinen göğüs boşluğu ve karın boşluğunu arasındaki diyafram zarının gelişmemesi sonucu doğduğu gün ameliyat oldu.

Doğduğunda solunum sıkıntısı, morarma gibi şikâyetleri ile Yenidoğan Yoğun Bakım ihtiyacı olan Aras bebek Uşak'taki başka bir özel hastaneden Medical Park Uşak Hastanesine sevk edildi. İlk bebekleri olan Aras ailesi, ultrason muayenesinde bebeğinin diyafragma hernisi olarak bilinen göğüs boşluğu ve karın boşluğunu arasındaki diyafram zarının gelişmediğini duyunca adeta yıkıldı. Zamanında ve doğru müdahale sonrası Aras bebekle ailesi tekrar kavuştu.

Medical Park Uşak Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Selçuk Gürel; "Çok nadir görülen bu hastalık nedeniyle bebeklerimizin yüzde 67'si doğar doğmaz ne yazık ki hayatını kaybedebiliyor. Bebeğimiz bize doğduktan 4 saat sonra geldi, solunum ve dolaşım bozukluğundan dolayı hemen yeni doğan yoğun bakım ünitesine aldık. Ameliyata alabilmek için gerekli stabilizasyonu sağladıktan ve Dr. Afra Hanım ile planlamamızı yaptıktan yaklaşık 24 saat sonra ameliyata aldık. Ameliyatta bebeğin karın boşluğundan girdiğimizde bağırsaklarının, midesinin, kalın bağırsağın ve dalağının bir kısmının göğüs boşluğunda olduğunu; diyaframın 3'te 2'lik bir bölümünün de gelişmediğini gördük. Ameliyatın ardından tekrar yenidoğan yoğun bakıma aldık. Ondan sonra yaklaşık 32 gün kadar yoğun bakımda kaldı. Aras bebek; akciğer, kalp, dolaşım, sıvı, elektrolit, beslenme; aklınıza gelebilecek her yönden çok ciddi badireler atlatıldı. Çok yerinde, zamanında müdahaleler ve deneyimimizle bu sıkıntıların üstesinden geldik, süreç hızla ilerledi ve bebeğimizi bugün sağlıkla ailesi ile buluşturduk, tedavisi ve kontrolleri devam etmektedir."

Diyafram Hernisi ne gibi sorunlara yol açar?

Dr. Selçuk Gürel, Diyafram hernisinde en büyük korkunun ameliyat sonrasında anne karnındaki dolaşımın geri dönmesi olduğunu belirtirken şöyle devam etti; "Anne karnındaki dolaşımla çocuğun doğduktan sonraki dolaşımı birbirinden farklıdır. Çünkü anne karnında çocuğun akciğeri çalışmaz bypass edilir. Kan anne tarafından temizlenir. Temiz kan çocuğa plesanta aracılığıyla iletilir. Doğduktan sonra akciğer devreye girer. Diyafram hernilerinde hastanın gidişatını etkileyen temel faktör akciğer sorunudur. Akciğer sorununu çözemezseniz bu hastaları kaybedersiniz. Burada yaptığımız en önemli şey akciğer sorunlarına zamanında müdahale etmemizdi ve bu sayede anne karnındaki dolaşımına geri dönüşü engellemiş olduk."

(EÖ-MB-Y)



23.01.2017 22:54:04 TSI

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