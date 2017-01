Ak Parti Uşak Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Mıllık; "Ak Gençlik , Ülkücü kardeşlerimizle beraber ülkemizin tek bir teline zarar getirtmeyecek"

YEREL HABERLER / UŞAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ak Parti Uşak Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Mıllık; "Ak Gençlik , Ülkücü kardeşlerimizle beraber ...

UŞAK (İHA) - Ak Parti Uşak Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Mıllık Meclisten geçen ve referanduma gidecek olan anayasa değişikliği hakkında konuştu.

Yeni sistemin Türkiye'ye her bakımdan avantaj sağlayacağını vurgulayan Mıllık Ak Gençler ile Ülkücü Gençler arasında güzel bir hava oluştuğunu ve beraber bu ülkenin teline zarar gelmemesin için ellerinden geleni yapacakların söyledi.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin Meclisten geçtiğini Cumhurbaşkanın yasa tasarısını onayından sonra 60 gün içerisinde referanduma götürme yetkisinin olduğunu hatırlatan Mıllık konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Tabi bunu ne zaman onaylayacağı belli değil ama biz ortalama Nisan ortası gibi millete geleceğini düşünüyoruz. Burada önemli olan husus şu mecliste çıkan kavgalara Ak Parti ve MHP'nin üzerine çok gidilmesi, sanki bu tasarı şahıslar adına çıkarılıyormuş gibi bir düşünceye sahip MHP ve HDP. Bu bir yasa tasarısıdır bunu asıl yasaya geçirecek olan milletimizdir. Bu yasayı Ak Parti ve MHP milletvekilleri geçirmiyorlar yasanın millete sorulması için bir tasarıyı kabul ettiler şu anda. Yani bunu hazmedememenin mantığını biz anlayamıyoruz Ak Parti Gençlik kolları ve Türkiye gençleri olarak. Millete gitmekten korkmanın sebebini bilmiyoruz. Tabi bu sadece günümüzde olan bir durum değil özellikle bu söz konusu olan siyasi partilerimiz maalesef ki hemen hemen kuruluşlarından beri millete gitmeyi, milletin iradesine güvenmekten çekinir olmuşlardır. Tabi biz Türk gençleri olarak vatanını milletin seven gençler olarak bu duruma alışığız. Yaşımız genç olsa da özellikle HDP'nin millete gitmekten ne kadar çok sakınca duyduğunu biz biliyoruz. Biliyorsunuz 7 Haziran seçimlerinde ondan önceki seçimlerde doğudaki oyları nasıl topladıklarını köylerde dağlardan indirdikleri eşkıyalarla nasıl oy topladıklarını biliyoruz. "

"MİLLETVEKİLLERİ SADECE MİLLETVEKİLİ OLACAK BAKAN OLAMAYACAK"

Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye için çok önemli ve avantajlı bir sistem olacağına inandıklarını söyleyen Mıllık; " Aynı zamanda bir hukukçu olarak şunları belirtmek isterim parlamenter sistemde yasama yürütme ve yargı yani kuvvetler ayrılığı sistemi dediğimiz bir sistem var olması gereken normalde budur ancak Türkiye'de bu üçlü saç ayağı değil de yargı ve tarafta yasama yürütme olarak ikiye ayrılmış durumda. Bir tarafta yargı diğer tarafta yasam yürütme yer almış durumda, neden böyle? Çünkü bizim Bakanlarımız, Başbakanımız milletvekillerinin içinden seçiliyor. Bakanlarımız ve milletvekillerimiz aynı çatının altında çalışıyorlar. Daha sonrasında Türkiye'deki kanunların yüzde 99'u kanun tasarısıdır zaten bakanlar tarafından çıkarılır bunu meclise götürür mecliste kim çoğunlukta ise yaklaşık 14 senedir Ak Parti çoğunlukta olduğu için Ak Parti Hükümetlerinin Ak Parti Bakanlarının çıkarmış olduğu kanun tasarılarını bizim vekillerimiz onaylar kanunlarımız geçer yani yasama ve yürütmeyi burada aynı saç ayağı olarak düşünebiliriz. Bu anlamda başkanlık sisteminin avantajı şu olacak milletvekilleri sadece milletvekili olacak bakan olamayacak. Yeni sistemde 600 milletvekili olacak bu vekillerin hiçbiri bakan olamayacak yada bakan olursa milletvekilliği düşecek. Cumhurbaşkanımız da kendi yardımcılarını ve bakanları kendisi atayacak, yürütme yetkisine sahip olacak yani yasama yürütme ve yargı'nın üçlü saç ayağının ayrıldığını gerçek bir hukuk devletinde olması gereken sistemin olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda Türkiye'ye büyük bir katkı sağlayacak. "dedi.

Muhalefetin Mecliste sergilediği tutumu eleştiren Mıllık; "Meclisteki gereksiz zaman kaybı bildiğiniz üzere kanunların geçmemesi için kendini kelepçeleyen mi ararsınız, kavga çıkarılan ve milletvekillerimizin ısırıldığı bir ortamdayız şu an biliyorsunuz. Bu gibi sıkıntılar mecliste yine olabilir fakat yürütme işene devam edecek. Bu anlamda biz çok faydalı olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"BU KANUNLA 18 YAŞINA GİREN GENÇLERİMİZ DE SEÇİLEBİLİYOR"

Bu Anayasa değişikliği tasarısında için en önemli değişikliklerden biri de seçilme yaşının 18'e düşürülmesi olduğunu vurgulayan Mıllık; " Biliyorsunuz Türkiye'de 18 yaşına giren bir genç seçebiliyor, oy kullanabiliyor fakat seçilemiyor yani böyle tezat bir durum var. Seçme tasarrufuna haiz olan bir gencin seçilememesi zaten mantık dışıydı. Bu kanunla 18 yaşına giren gençlerimiz de seçilebiliyor. Önceden askerlik şartı vardı şu an askerlikle illet bağı olmayan dediler yani yüksek lisans yapan ya da askere gitmemiş olup da askerliğini bir şekilde erteleyen kişiler gençler de seçilebilecekler bu anlamda biz gençler için bu çok önemli bir şey. Tabi siyasi partiler ne kadar kadro verir ne kadar seçerler onu bilmiyoruz ama bunun en azından kanuni düzeyde bile 18'e indirilmesi bizim için çok büyük bir avantaj. Biz vatanını milletini seven gençler olarak bu yeni anayasadan ve millete gitmekten dolayı mutluyuz çok gururluyuz. İnşallah ülkemiz içinde hayırlı olur diyoruz. " ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE ÖZGÜ BİR SİSTEM"

Bu sistemin Türkiye'ye özgü bir sistem olduğuna değinen Mılılk ; "Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi diyoruz biz buna. Biliyorsunuz Amerika'da Trump yemin etti, onlarda iki kanat var, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar. Buralardan gelen kişiler Başkan olduktan sonra tarafsız olacak diyebiliyor muyuz? diyemiyoruz. Trump hala Cumhuriyetçi. Ya da Trump Cumhuriyetçilere maaş mı bağlayacak olağanüstü ayrıcalıkları mı verecek? Hayır. Herkesin gönlünden geçen bir siyasi parti vardır. Ahmet Necdet Sezer bağımsız mıydı? Sözde bağımsızdı, ama nasıl bir Cumhurbaşkanlığı yaptığını hepimiz gördük. O dönemki hükümet yetkilileriyle nasıl ters düştüğünü hepimiz gördük. Bu anlamda zaten bir tarafsızlık söz konusu olamıyor." dedi.

"BİZ BU ÜLKENİN TEK BİR TELİNE ZARAR GETİRTMEYECEĞİZ"

MHP ile uzlaşmanın toplumda olumlu bir hava estirdiğini söyleyen Mıllık konuya ilgili olara şu ifadeleri kullandı; " Biz bunu görebiliyoruz. MHP'deki genç kardeşlerimiz, Ülkü Ocaklarındaki kardeşlerimiz ile birlik ve beraberlik var güzel bir hava esiyor. -Buna en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönem, maalesef 7-8 tane terör örgütüyle aynı anda mücadele ediyoruz. Biliyorsunuz Fransa tek terör örgütüyle uğraşıyor 9 aydır OHAL'de sadece DEAŞ ile uğraşıyor. Ama biz FETÖ'den tut PYD, PKK, DEAŞ hepsiyle uğraşıyoruz. Bu olumlu hava devam ettiği sürece inşallah Türkiye'de bu kanatın hiçbir şeye izin vermeyeceği kanaatindeyim. Muhafazakar gençlik olarak bizler Ak Gençlik olarak , aynı zamanda Ülkücü camiada Ülkü Ocaklarındaki kardeşlerimiz ile beraber biz bu ülkenin tek bir teline zarar getirmeyecek bütün hamleleri yapmaya hazırız."

"SİSTEM TEK ADAM VESAYETİNİN DE ÖNÜNE GEÇECEK"

Bu sistemin aynı zamanda vesayetin sonunu getireceğini inandığını belirten Mıllık konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı; " Vesayet sadece TSK tarafından yada bürokrasi tarafından uygulanan bir durum değil maalesef her alanda gördüğümüz bir müessese. Mesela şu an ki vesayet meclisini önünü tıkayarak kanun çıkarmasını engellemeye uğraşıyor, bazı yürütme organlarını yavaşlatmaya çalışıyor, bunlar ülkenin çıkarlarına ters düşüyor. Aynı zamanda yeni sistemde Cumhur başkanı 2 dönem seçilebilecek yani aynı kişi 30 yıl orada kalamayacak bir bakıma sistem tek adam vesayetinin de önüne geçmiş oluyor. "

23.01.2017 22:54:44 TSI

