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Fatsa'da 6 bin 257 kayıtlı işsiz var



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Fatsa Şube Müdürü Mehmet Cem Kuru, Fatsa'da 6 bin 257 kayıtlı işsizin bulunduğunu söyledi.

Fatsa İŞKUR olarak 2016 yılında, 909 iş yeri ziyareti yapıldığını belirten Mehmet Cem Kuru, "2 bin 810 açık iş talebi alındı, 7 bin 491 bireysel görüşme yapıldı, bin 319 kişi işe yönlendirildi, bin 203 kişi işe yerleşti. Ayrıca geçtiğimiz yıl kurum olarak, 58 'İş Arama Becerileri' semineri yaparken, bu seminerlere 844 kişi katıldı" diye konuştu.

Kuru şu bilgileri verdi: "2016 yılının Ocak ve Aralık ayları arasında işe yerleştirme merkezimiz veri tabanında bulunan bilgilere göre, bin 203 kişi ise yerleşirken, bunların 653'ü erkek, 550'si kadın olarak şekillendi. İlçemizde kurumumuz aracılığıyla 34 engelli vatandaşımız işe yerleşirken, bunların 30 erkek ve 4 kadın oldu. Bununla beraber Fatsa'da 7 eksi hükümlü kişi bulunuyor. Bu vatandaşlarımızı işe yerleştirmedik, çünkü eski hükümlüleri sadece kamu kurumlarında istihdam edebiliyoruz. Buna bağlı olarak ilçemizde bulunan kamu kurumlarında açık bir iş pozisyonu bulunmadığından, bu kişiler istihdam yapılamadı."

(AA-SLH-Y)



25.01.2017 13:44:22 TSI

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