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Yönler Muğla'yı gösteriyor

- Muğla Basın İlan Kurumu Müdürü M. Ali Köseoğlu'nun Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden ricası üzerine Türkiye genelinde en çok ziyaret edilen Mevlana Müzesi'nin bahçesindeki Mevlevihane Şehirleri Tablosu'na Muğla da eklendi.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Milyonların 'Gel' çağrısına koştuğu Hazreti Mevlana'nın kabrinin bulunduğu Mevlana Müzesi, geçen yıl 2 milyon 429 bin 31 ziyaretçi ile İstanbul'daki Topkapı ve Ayasofya müzelerinin de önüne geçerek birinci sırada yer almıştı. Muğla Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürü M. Ali Köseoğlu, Mevlana Müzesi'nin bahçesine konularak milyonlarca turistin dikkatine sunulan Alem-i Medain-i Mevleviye (Mevlevi Şehirleri) Tablosu'nda Muğla'nın yer almaması üzerine harekete geçti. Daha önce, 17 Aralık'ta Konya'da düzenlenen Şeb-i Arus gecesine katılan misafirlere dağıtılan 'On'lar' dergisine "Semada buluşan şehirler: Konya-Muğla" başlıklı bir yazı kaleme alan Köseoğlu, Konya İl Kültür Müdürü Abdüssettar Yarar'a Muğla Mevlevihanesi hakkında hatırlatmalarda bulundu.

MUĞLA TURİZMİNE KATKIDA BULUNACAK

Köseoğlu, "Konya ile Muğla arasındaki derin bağlardan birisi Muğla'da bulunan Mevlevihane'dir. Muğla Mevlevihanesi, Galata Mevlevihanesi'nden bile önce kurulmuş, Konya'dan ve Muğla'dan dervişler birbirlerine mukabelede bulunurcasına yıllar boyu 'Hu' çekerek sema etmişler ve adeta iyilikte, güzellikte, semada buluşmuşlardır" dedi.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar'a önemli bir eksikliği giderdikleri için teşekkür eden Köseoğlu, "Alem-i Medain-i Mevleviye (Mevlevi Şehirleri) Tablosu'nda, Galata Mevlevihanesi'nden bile önce kurulan Muğla Mevlevihanesi'nin yer almaması şehrimiz Muğla açısından önemli bir eksiklikti. Bu eksikliği ilettiğimiz Konya İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Abdüssettar Yarar, tabloda gerekli düzenlemenin yapılmasını sağladı. Bir turizm şehri olan Muğla'nın, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi olan Mevlana'da bu şekilde işaret edilmesi, inanıyorum ki Muğla'mızın turizmine de katkıda bulunacaktır" diye kaydetti.



(BT-İK)



25.01.2017 13:44:24 TSI

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