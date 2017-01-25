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Gürcan: "Gelin tatlıya bağlayalım"

25 Ocak 2017 Çarşamba, 13:41
Gürcan: "Gelin tatlıya bağlayalım"
Gürcan: "Gelin tatlıya bağlayalım"
- Parkomat borcu olanlar için son gün 10 Şubat

(Fotoğraflı)

Kenan Akyüz
SAMSUN (İHA) - Parktek Otopark İşletmeleri Genel Müdürü Ömer Gürcan, parkomat borcundan dolayı ihtarname giden veya icra takibinde olan vatandaşlara; 10 Şubat'a kadar başvuru yapmaları halinde indirim ve ödeme kolaylığı yapacaklarını söyledi.
Parktek Otopark İşletmeleri Genel Müdürlüğü düzenlediği basın toplantısıyla parkomat cezaları ve hakkında açıklamalarda bulundu. Parktek Otopark İşletmeleri Genel Müdürü Ömer Gürcan ve şirket avukatlarının katıldığı toplantıda, yetkililer basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Gelin tatlıya bağlayalım"
Parkomat borçlarında indirim yapacaklarını söyleyen Ömer Gürcan, "İhtarname giden ve icra takibinde olan vatandaşlara hem ödeme kolaylığı hem de indirim yapacağız. Borcuna itiraz edenler de gelebilir. Gelin tatlıya bağlayalım. İndirim yapalım. Helalleşelim. 10 Şubat 2017 son tarih. Bu tarihten sonra ödemeyenler için takipler hızlanacak ve takiptekiler de indirim hakkını kaybedecek" dedi.
(KA-SLH-Y)

25.01.2017 13:46:08 TSI
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