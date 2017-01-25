İnşaat temelinden Oda mezar çıktı
- Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden bir inşaat çalışması esnasında temel kazısı esnasında oda mezar bulundu.
(Fotoğraflı)
Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bir inşaatın temel kazısında tarihi kalıntılara rastlanıldı.
Milas'ta İsmetpaşa Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde yeni başlayan bir inşaatın temel kazısında tarihi kalıntılara ve oda mezar olduğu tahmin edilen yapılara rastlanıldı. Konunun Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği ekiplerine bildirilmesinin ardından ekipler bölgede inceleme yaptı. Konu Milas Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirilerek kazı alanında çalışma başlatıldı.
Çıkan eserlerin hangi döneme ait olduğu kurtarma kazısından sonra belli olacak.
(ÇP-BT-İK)
25.01.2017 13:49:13 TSI
NNNN