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Yıldırım'dan dev sağlık hizmeti



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, sağlık alanında önemli hizmetler üretiyor.

Yıldırım Tıp Merkezi'nde 7 uzman doktor, 5 pratisyen hekim, 3 diş hekimi, 18 hemşire, 4 acil tıp teknisyeni, 6 laborant, 3 radyoloji teknikeri, 4 tıbbi sekreter, 7 büro personeli, 7 halkla ilişkiler personeli, 6 ambulans şoförü, 8 cenaze aracı şoförü, 3 defin hizmetleri personeli, 7 temizlik personeli hizmet veriyor. Merkez 2016 yılında153 bin 696 vatandaşa poliklinik hizmeti verirken, 6 bin 239 radyolojik, 98 bin 644 laboratuvar tetkik işlemi gerçekleştirdi. Aynı dönemde 3 bin 147 hastanın nakli sağlanırken, 2 bin 822 de cenaze nakli yapıldı. Dahiliye polikliniğinde 12 bin 650, çocuk polikliniğinde 25 bin 881, kadın doğum polikliniğinde 10 bin 933, diş polikliniğinde 5 bin 354, KBB polikliniğinde 11 bin 293, göz polikliniğinde 13 bin 698, genel poliklinikte 539 ve acil polikliniğinde 73 bin 348 hastaya hizmet verildi.

İnsan sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Tıp merkezimiz, alanında uzman kadrosu ile vatandaşlarımıza hizmet veriyor modern tıbbi cihazlar ile Yıldırımlıları sağlığına en kısa sürede kavuşturmak için çalışıyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde yaşayıp, hizmetin ulaşmadığı vatandaşımız kalmayacak. Vatandaşlarımızdan cenazesi olanlara, en zor günlerinde bütün işlemleri ücretsiz olarak sağlayarak, kederlerini bir nebze de olsa hafifletmeye çalışıyoruz. Bu bizim kültürümüzün ve kadim medeniyetimizin bize yüklediği bir görev" ifadelerini kullandı.

(MŞ)



25.01.2017 13:50:00 TSI

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