EYOF'ta 69 milli sporcu yarışacak

ERZURUM (İHA) - Avrupa'nın en önemli kış sporları merkezlerinden biri haline dönüşen Erzurum, Avrupa'nın en yetenekli genç sporcularını ağırlamaya hazırlanıyor. 11-18 Şubat tarihleri arasında Dadaşlar Diyarı'nda düzenlenecek 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde Türkiye 24'ü kız, 45'i erkek olmak üzere toplam 69 sporcu ile mücadele edecek.

Avrupa'nın en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erzurum'un ev sahipliği yapacağı 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için artık son hazırlıklar yapılırken, Türkiye'nin de organizasyonda yer alacak kadrosu şekillendi. Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği (EOC) tarafından her iki yılda bir düzenlenen ve Türkiye'nin kış versiyonuna ilk kez ev sahipliği yapacağı EYOF 2017'de Türkiye'yi 24'ü kız, 45'i erkek olmak üzere toplamda 69 sporcu temsil edecek.

14 ile18 yaş arasındaki genç sporcuların Olimpiyat Oyunları'na ilk adımı olan ve 9 dalda mücadele edeceği EYOF 2017'de yer alacak milli sporcular ve disiplinleri ise şöyle:

ALP DİSİPLİNİ

Erkekler

Berkin Usta

Can Bostan

Kaan Şamgül

Ayhan Aybaran Ocak

Kızlar

Sıla Kara

Dila Çakmak

Lara Pelin Tamer

Tayra Tunca

SNOWBOARD

Erkekler

Can Yılmaz Yıldırım

Emre Boydak

Haşim Cenk Mutlu

Yavuz Dumlu

Kızlar

Aydan Karakulak

Zehranur Geneşke

Ayşe Yade Telli

Zeynep Büşra Kurtuluş

KAYAKLA ATLAMA

Muhammed Ali Bedir

KAYAKLI KOŞU

Erkekler

Yusuf Emre Fırat

Yusuf Keser

Hamit Tarık Aydın

Fırat Kurnaz

Kızlar

Ayşenur Duman

Melike Aslan

Fatma Köçer

Songül Yardımcı

BİATLON

Erkekler

Adem Ataç

Hayri Yaşar

Cihat Demir

Okan Alalma

Kızlar

Gülşah Ağa

Nazlıhan Düzce

Bahar Sönmez

Büşra Çelebi

CURLİNG

Erkekler

Ahmet Alperen Tung

M. Haydar Demirel

Oğuzhan Karakurt

Batuhan Buğra Kaygusuz

İshak Özsubaşı

Kızlar

Berivan Polat

Mihriban Polat

Kader Macit

Zeynep Öztemir

Hilal Nevruz

SÜRAT PATENİ

Erkekler

Hazar Karagöl

Fatih Özden

Kızlar

Sema Çirti

Kübra Uzun

ARTİSTİK PATİNAJ

Erkekler

Başar Oktar

Kızlar

Ekin Saygı

BUZ HOKEYİ

Muhammet Mutanoğlu

Kaan Kapıcı

Eren Demirtürk

Cem Korkanç

Nicholas Stephen Fevzi Çiçek

Hakan Berk Salt

Sarp Demirezen

Emre Turan

İsmet Eren Gökçen

Fahri Celepli

Ege Emiralp Atlı

Mehmet Ali Turan

Yorgo Tervel Toprakçıoğlu

Fırat Afşin

Bilal Dolanbay

Can Kurt

Metin Mustafa Ak

Bora Dündar

Cevher Aksu

Murat Can Kızılkaya

Ömer Güngör

Berke Elakaş

Erkan Kahraman

Hakan Özbil

Tolga Tıkır

25.01.2017 13:50:21 TSI

