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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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EYOF'ta 69 milli sporcu yarışacak

25 Ocak 2017 Çarşamba, 13:46
EYOF'ta 69 milli sporcu yarışacak
EYOF'ta 69 milli sporcu yarışacak

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Avrupa'nın en önemli kış sporları merkezlerinden biri haline dönüşen Erzurum, Avrupa'nın en yetenekli genç sporcularını ağırlamaya hazırlanıyor. 11-18 Şubat tarihleri arasında Dadaşlar Diyarı'nda düzenlenecek 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde Türkiye 24'ü kız, 45'i erkek olmak üzere toplam 69 sporcu ile mücadele edecek.
Avrupa'nın en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erzurum'un ev sahipliği yapacağı 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için artık son hazırlıklar yapılırken, Türkiye'nin de organizasyonda yer alacak kadrosu şekillendi. Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği (EOC) tarafından her iki yılda bir düzenlenen ve Türkiye'nin kış versiyonuna ilk kez ev sahipliği yapacağı EYOF 2017'de Türkiye'yi 24'ü kız, 45'i erkek olmak üzere toplamda 69 sporcu temsil edecek.
14 ile18 yaş arasındaki genç sporcuların Olimpiyat Oyunları'na ilk adımı olan ve 9 dalda mücadele edeceği EYOF 2017'de yer alacak milli sporcular ve disiplinleri ise şöyle:
ALP DİSİPLİNİ
Erkekler
Berkin Usta
Can Bostan
Kaan Şamgül
Ayhan Aybaran Ocak
Kızlar
Sıla Kara
Dila Çakmak
Lara Pelin Tamer
Tayra Tunca
SNOWBOARD
Erkekler
Can Yılmaz Yıldırım
Emre Boydak
Haşim Cenk Mutlu
Yavuz Dumlu
Kızlar
Aydan Karakulak
Zehranur Geneşke
Ayşe Yade Telli
Zeynep Büşra Kurtuluş
KAYAKLA ATLAMA
Muhammed Ali Bedir
KAYAKLI KOŞU
Erkekler
Yusuf Emre Fırat
Yusuf Keser
Hamit Tarık Aydın
Fırat Kurnaz
Kızlar
Ayşenur Duman
Melike Aslan
Fatma Köçer
Songül Yardımcı
BİATLON
Erkekler
Adem Ataç
Hayri Yaşar
Cihat Demir
Okan Alalma
Kızlar
Gülşah Ağa
Nazlıhan Düzce
Bahar Sönmez
Büşra Çelebi
CURLİNG
Erkekler
Ahmet Alperen Tung
M. Haydar Demirel
Oğuzhan Karakurt
Batuhan Buğra Kaygusuz
İshak Özsubaşı
Kızlar
Berivan Polat
Mihriban Polat
Kader Macit
Zeynep Öztemir
Hilal Nevruz
SÜRAT PATENİ
Erkekler
Hazar Karagöl
Fatih Özden
Kızlar
Sema Çirti
Kübra Uzun
ARTİSTİK PATİNAJ
Erkekler
Başar Oktar
Kızlar
Ekin Saygı
BUZ HOKEYİ
Muhammet Mutanoğlu
Kaan Kapıcı
Eren Demirtürk
Cem Korkanç
Nicholas Stephen Fevzi Çiçek
Hakan Berk Salt
Sarp Demirezen
Emre Turan
İsmet Eren Gökçen
Fahri Celepli
Ege Emiralp Atlı
Mehmet Ali Turan
Yorgo Tervel Toprakçıoğlu
Fırat Afşin
Bilal Dolanbay
Can Kurt
Metin Mustafa Ak
Bora Dündar
Cevher Aksu
Murat Can Kızılkaya
Ömer Güngör
Berke Elakaş
Erkan Kahraman
Hakan Özbil
Tolga Tıkır
(ERZ-AA-Y)

25.01.2017 13:50:21 TSI
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