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Batman'da tekstil sektörü büyüyor

- Kentte yaklaşık 10 bin insan tekstil sektöründe çalışıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'da tekstil sektörü hızla büyümeye devam ediyor. Yaklaşık 100 tekstil atölyesinin hizmet verdiği kentte 10 bin kişi tekstil sektöründe istihdam ediliyor.

Tekstil işletmecisi işadamı Bedri Çiçek, Batman'da 100'e yakın tekstil atölyesinin bulunduğunu ve bu tekstil atölyelerinde 10 bine yakın insan istihdam edildiğini belirterek, tüm Avrupa ülkelerine üretim yaptıklarını söyledi. Başbakan Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da bölgeye yönelik destek paketini açıklamasından sonra Batman'da yatırımlarını artırmaya başladıklarını belirten Çiçek, "Devletimiz bölgeye huzur ve barış sağladıkça ve devletimizin desteği devam ettikçe üretimimizi en üst seviyeye çıkaracağız. 6 ay önce 250 kişiye istihdam ederken şimdi ise bu sayıyı 350 kişiye çıkardık. Devletimizin bölgeye yönelik açtığı teşvik paketinden sonra 800'e yakın kişiyi istihdam etmeyi hedefliyorum. Şuan da 100'e yakın tekstilci bulunmakta, bu tekstilcilerin yanında 10 bine yakın insana iş imkanı sağlandı. Biz bütün Avrupa ülkelerine üretim yapıyoruz. İspanya, Almanya, İngiltere gibi ülkelere ürün gönderiyoruz. Hedefimiz üretimden sonra ihracat yapmak. Daha önce insanımız İstanbul ve başka illerde çalışmaya giderken şimdi ise kendi memleketinde iş imkanı buluyorlar" dedi.

(MŞY-MP-Y)



25.01.2017 13:51:14 TSI

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