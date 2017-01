YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KYK yurtlarında barınan öğrencilere dini kitap

KYK yurtlarında barınan öğrencilere dini kitap



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Muş İl Müdürlüğü, yurtlarda barınan öğrenciler için 'Manevi Rehberlik' projesi kapsamında dini kitaplar dağıtmaya başladı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan KYK İl Müdürü Emrullah Güler, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortaklaşa yürüttükleri 'Manevi Rehberlik' projesi kapsamında öğrencilerin manevi boşluklarını tespit edip, öğrencilere birebir ilgi gösterip, onların cevap aradıkları soruları yetkin ağızlardan, asli kaynaklar ile yönlendirmeler sonucunda dini bilgiye doğru ulaşmalarını sağlamak için manevi rehberlerin yurtlarda hizmet verdiğini söyledi. Amaçlarının öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarına, manevi gelişimlerine katkıda bulunmak olduğunu belirten Emrullah Güler, "Ülkemizin içerisinde bulunduğu süreçler dikkate alındığında, gençlerin sahih dini bilgilere, direkt doğru bilgiye doğru kaynaklardan ulaşmalarını sağlamak, sakıncalı ve zararlı akımlardan uzak durmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Her yurtta manevi rehberimiz bulunmakta. Manevi rehberlerimiz öğrencilerimize hizmet veriyor ama kaynak sıkıntısı yaşıyorduk. Özellikle Kur'an-ı Kerim, ilmihal, Peygamber Efendimizin hayatı, siyer, hadis gibi hususlarda manevi rehberlerimizde, öğrencilere iletecek kaynakların olmadığını gördük. Bunun üzerine İl Müftümüz Alettin Bozkurt'la istişare yaptıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlar Genel Müdürlüğü ile irtibata geçtik. Yaptığım görüşmeler neticesinde yurtlarda barınan 2 bin 500 öğrencimiz için birer kaynak temin etme düşüncesiyle irtibatımızı sonlandırdık" dedi.

Gelen kaynakların Diyanet İşleri Başkanlığı Basılı Yayınlar Daire Başkanlığı envanterinde bulunduğunu dile getiren Emrullah Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mevcutlardan bize 700'e yakın Kur'an-ı Kerim meali, Peygamber Efendimizin hayatı ve Kur'an yolu meali kitapları elimize ulaştı. Bunları manevi rehberlerimiz vasıtasıyla öğrencilerimize dağıtmaya başladık. Kalan bin 800 kaynak da basımı yapıldıktan sonra elimize ulaşacak. Burada, manevi rehberlerimiz, öğrencilerimizi, manevi derslere teşvik etmek için özellikle Kur'an-ı Kerim, tecvit gibi dersler vermekteler. Bunun yanı sıra hadislerle, tefsirlerle, kelam, fıkıh, siyer gibi derslerde de haftanın 4 günü sohbet yapılmakta. Sohbete katılım arzu ettiğimiz düzeyde ama bizler böyle hediyelerle teşvik edeceğiz. Öğrencilerimizin, asıl kaynaktan dini öğrenmelerine vesile olacağız."

Toplumlarda maneviyat hissi düştükçe yıkımların başlayacağını ifade eden Güler, öğrencilerde de bunun böyle olduğunu vurgulayarak, "Öğrencilerimizin hem manevi boşluklarını doldurmuş olacağız hem de yanlış şeyler yapmalarının önüne geçmiş olacağız. Çünkü biliyoruz ki, toplumda maneviyat hissi düştükçe yıkımlar başlar. Aynı şekilde öğrencilerde de maneviyat hissiyatı azaldıkça, farklı eğilimler oluşmakta. Bu eğilimler de bazen toplumsal ve bireysel infiallere yol açabilir. Maksadımız öğrencilerimize manevi anlamda da rehberlik hizmeti sunmak. Elde etmiş olduğumuz kaynaklar da, rehberlik yapacak. Kur'an-ı Kerim dinin asıl kaynağıdır, Cenab-ı Allah'ın kelamıdır. Birinci kaynaktan dini öğrenmek her zaman için daha eftaldir. Bunu da manevi rehberlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize ulaştıracağız. İnşallah manevi anlamda Kredi Yurtlar Kurumunda barınan her öğrencinin manevi rehberlik hizmetini almasını ve her türlü dini kaynağa, Diyanet İşleri Başkanlığınca tescil edilmiş her türlü dini kaynağa ulaşmalarını sağlamak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

25.01.2017 13:51:08 TSI

