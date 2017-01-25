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Niğde AFAD Müdürlüğü Koçak köyü ile ilgili çalışma başlattı



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, iki dağ arasında kalan ve 70 yıllık binalarda oturan Koçak köylülerinin müracaatıyla ilgili çalışma başlattı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Koçak köyünün iki dağ arasında bulunduğu için zaman zaman kaya yuvarlanması meydana geldiği için yetkililerden yardım istediler. Konuyla ilgili Niğde AFAD müdürlüğü çalışma başlatıldığını bildirdi.

1967 yılında Muhtarlık tarafından yetkili makamlara toplamda 5 kez dilekçe verildiği ortaya çıktı. Köy Muhtarı Cumali Yavuz, 16 Ocak 2017 tarihinde Niğde AFAD Müdürlüğüne verdiği dilekçe sonrası AFAD yetkilileri çalışma başlattı.

Niğde'nin Koçak köyünde yaşayan vatandaşlar, köyün yerleşim alanının darlığı nedeniyle, artık eskimiş olan evlerini yenileyemiyor. Eskiyen evlerde göçük tehlikesi olduğunu ve bundan dolayı korku içinde yaşadıklarını belirten Koçak köylüleri, yetkililerden köyün taşınmasını istiyor. Daha önce yetkililerinin yaptığı incelemelerde, köyün afet riski taşımadığına dair bir sonuç çıkmasına rağmen, köylüler, zaman zaman heyelan olduğunu da savunuyor.

(MB-YE-SK)



25.01.2017 13:54:47 TSI

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