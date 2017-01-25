YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tosun, İl Başkanları Toplantısı'nı değerlendirdi

Tosun, İl Başkanları Toplantısı'nı değerlendirdi



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun Genel Merkezde Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım´ın katılımı ile gerçekleştirilen 115. İl Başkanları Toplantısında Referandum sürecinin değerlendirildiğini söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi´inin 115. genişletilmiş il başkanları toplantısı Başbakan ve Genel Başkan Binali Yıldırım´ın başkanlığında gerçekleştirildi. İl Genel Meclisi Başkanı Nejdet Karaveli, Kadın Kolları İl Başkanı Züleyha Yazıcı Arıman ve İl Gençlik Kolları Başkanı Burhan Onuk ile Birlikte İl Başkanları toplantısına katılan AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın onayına sunulan Anayasa Değişikliği ile ilgili Referandum sürecinin değerlendirildiğini söyledi.

İl Başkanları Toplantısının ilk gününde Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım´ın bilgilendirme ve yapılacak çalışmalar ile ilgili konuşmasını ve değerlendirmesini dinlediklerini belirten Tosun, daha sonra Genel Başkan Yardımcılarının Referandum ile ilgili sunumlarına katıldıklarını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz´ın yeni müfredat ve çalışmalar ile ilgili sunum ve bilgilendirmesi toplantısına da katıldıklarını belirten Tosun, toplantılar boyunca Refendum ile ilgili teşkilatların çalışma ve kampanya yöntemlerinin ele alınarak kampanya süreci ile ilgili bilgilendirmeler yapıldığını sözlerine ekledi.

(OA-OA-Y)



25.01.2017 13:54:55 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER