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Niğde Belediyesinin yeni hal kompleksi çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan Hıdırlık Mevkiinde hayata geçirilecek olan Yeni Hal Kompleksinde çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Akdoğan, Yeni Hal Kompleksi'nin sebze ve meyve sektörü esnafının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklere sahip olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılan Modern Hal Kompleksinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Sosyal tesis, idari bina ve 8 blok halinde inşa edilecek olan Hal Kompleksi inşaatında belli bir aşamaya gelindi.

'Zengin sosyal tesis'

Hıdırlık Mevkiinde 57 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilecek Yeni Hal Kompleksi 8 bin 750 metrekare kapalı alandan oluşacak. Modern yapıda inşa edilen komplekste her biri 153 metrekareden oluşan 48 adet iş yeri bulunacak. İş yerlerinin içinde dinlenme odaları, lavabo, duş ve yazıhaneler yer alacak. İşyerlerinin ön girişleri seksiyonel, arka girişleri ise raylı kapıdan oluşacak ve bu sayede nakliye araçları çok rahat bir şekilde giriş -çıkış yapabilecek. Yeni Hal Kompleksi'nde araç parkı konusunda sorun yaşanmaması için 76 araçlık otopark bulunacak ve otoparkın yanı sıra 2 adet de sosyal alan yer alacak.

Proje tamamlandığında hal esnafının beğenisini kazanacağını söyleyen Akdoğan ''Şehrimizde yetersiz gördüğümüz hal kompleksinin yerine daha modern ve daha zengin bir kompleks kazandırmak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal tesise ayrı bir önem vererek, kompleksi kullanan herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte sosyal alanlarla donatılmasını ön planda tuttuk. Kompleksimiz esnafımıza ve şehrimize şimdiden hayırlı olsun'' şeklinde konuştu.

(MB-YE-SK)



25.01.2017 13:56:08 TSI

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