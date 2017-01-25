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AK Partiden başarılı öğrencilere moral gezisi

25 Ocak 2017 Çarşamba, 13:52
AK Partiden başarılı öğrencilere moral gezisi
AK Partiden başarılı öğrencilere moral gezisi

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - AK Parti Diyarbakır Halkla İlişkiler ve Sosyal Politikalar Birim Başkanlıkları, "Başarı sizden tatil bizden" projesi ile TEOG sınavında Diyarbakır'da dereceye giren 17 ilçeden toplam 40 başarılı öğrenciyi üç günlük İstanbul gezisine götürdü.
AK Parti Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Mehmet Arzu, başarılı öğrencileri motive etmek ve onları ikinci döneme hazırlamak adına böyle bir gezi gerçekleştirdiklerini söyledi. Arzu,"17 ilçemizden 40 başarılı öğrencimizi, üç günlük İstanbul tatiline biz de onlarla beraber gidiyoruz. Çocuklarımız yarıyıl tatilinde İstanbul'un tarihi turistlik yerleri, kültürel yerleri gezip görme şansı yakalayacak. Maalesef tatil olanağı bulamayan dezavantajlı öğrencilerimiz var. Bu tatille onlar da çok mutlu oluyor" dedi.
AK Parti İl Başkan Yardımcısı Necla Uysan ise, çocukların elde ettiği örnek başarılarla gurur duyduklarını belirterek, sorumluluk sahibi ve çalışkan gençlerin sayesinde geleceğe umutla baktıklarını kaydetti. Uysan, "AK Parti olarak eğitime verdiğimiz destekler karşısında tek beklentimiz evlatlarımızın başarısıdır. Emeklerimizi boşa çıkarmayan, göğsümüzü kabartan tüm gençlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.
(İHA-MP-Y)

25.01.2017 13:56:57 TSI
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