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Eski Milletvekili Erbaş'tan Müdür Bozçelik'e ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van eski Milletvekili Fethullah Erbaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik'i ziyaret etti.

Eski Milletvekili Fethullah Erbaş ve beraberindekiler, Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik'e yeni görevinde 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Erbaş ve beraberindekilere teşekkür etti.

(MSA-Y)



25.01.2017 14:00:24 TSI

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