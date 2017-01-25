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Başkan Şirin Turgutlu Kent Konseyi'ni ağırladı



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MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Kent Konseyi Başkanı Sait Kaya ve Yürütme Kurulu Üyeleri'ni ağırladı.

2016 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilen 18. Olağan Genel Kurulu'nun ardından yeni yürütme kurulunu oluşturan Turgutlu Kent Konseyi, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya başkanlığında, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Murat Yücetürk, Tuhafiyeciler Odası Başkanı Murat Çiçek, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilat Başkan Yardımcısı Gökhan Görmez, Eğitim-Sen Şube Temsilcisi Nacittin Durak, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Aysel Yiğit ve Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Coşkun ile Kent Konseyi Sekreteri Aylin Askingil yer aldı. Kent Konseyi Başkanı Kaya, konseyin amaçları doğrultusunda çözüm odaklı çalışmaya gayret ettiklerini ifade ederek, hedeflerinin kurumlar arası işbirliği ile güzel ve başarılı çalışmalara imza atmak olduğunu söyledi. Başkan Şirin'e bugüne dek vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür eden Kaya, "Sayın Başkanımız sağolsunlar toplantılarımızı gerçekleştirebilmemize olanak sağlayarak bizlere olan desteğini esirgemiyorlar. Bizler de çalışma guruplarımızla önümüzdeki süreçte neleri yapabileceğimizi planlıyoruz. Bu doğrultuda da Sayın Başkanımız'ın desteğini almaktan memnunuz. İnşallah Kent Konseyi olarak etkin ve çözüm odaklı çalışmalar ortaya koyacağız" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, "Turgutlu Kent Konseyi'nin değerli yürütme kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kurul üyelerimizin Turgutlu'da belirli alanlarda öncü ve etkin kişilerden oluşmasından dolayı da ayrıca memnunuz. Çokseslilikten güzel bir ahenk oluşacağı kanaatindeyim. Önümüzdeki süreçte çalışmaları ve projeleriyle gündemde olacaklarını düşünüyoruz. Bu anlamda Sayın Başkanımız'ın da ifade ettiği gibi elimizden gelen desteği kendilerine vereceğiz" dedi.

Turgutlu Belediyesi'nin ilçeye dair hizmet ve yatırımlarının da gündeme geldiği görüşmede Kent Konseyi'nin sorularını içtenlikle yanıtlayan Başkan Şirin, "İlk günden1 bu yana ilçemizin kimlik kazanmasına dair önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Kültür kenti olma yolunda hızla ilerlerken en büyük katkıyı Kent Müzemiz ile ve elbetteki eski belediye hizmet binamızı hayata döndürecek restorasyon çalışmamız ile gerçekleştiriyoruz. Bir diğer yandan sporla anılan ilçemizin spor kenti olması için de Büyükşehir Belediyemiz'in eşfinansman desteğini aldığımız Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonumuz'u hayata geçiriyoruz. Irlamaz Vadisi'nde de yenileme ve düzenleme hareketliliği başladı. Turgutlu'nun geleceğine yaptığımız en büyük maliyetli yatırımlarımız arasında da Atık Su Arıtma Tesisimiz geliyor. Diğer yandan Battı-Çıktı Kavşak Projemiz Karayolları Genel Müdürlüğü'nde son imza aşamasında. Bunun da ayrıca heyecanını yaşıyoruz. Kasabamızın kültürel kimliğini çok daha güzel bir şekilde ortaya çıkartacağımıza inandığımız Peynirciler Pazarı'nda da komple bir yenileme planlaması içerisindeyiz. Bu konuda da yetkililer ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ovacık Yaylası'nda da basından da yakınen takip edebileceğiniz üzere muhteşem bir yatırımla bölgemizi kalkındıracak, turizm ve spor alanında daha da ön plana çıkartacak bir proje için gün sayıyoruz. Kısacası bir yandan açılışa hazırladığımız diğer yandan kazma vuracağımız proje ve yatırımlarımızla 2017 yılında önemli bir değişim ve gelişimi yaşamaktayız" diye konuştu.

(AY-Y)



25.01.2017 14:07:43 TSI

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