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Manisa, Akhisar ve Kırkağaç Ovaları koruma altına alındı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:04
Manisa, Akhisar ve Kırkağaç Ovaları koruma altına alındı
Manisa, Akhisar ve Kırkağaç Ovaları koruma altına alındı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımını önlemek için hayata geçirilen Büyük Ova Projesi'yle 141 tarımsal potansiyeli yüksek ova, tarımsal sit alanı ilan edildi. Bakanlar Kurulunun içinde Manisa, Akhisar ve Kırkağaç ovalarının da bulunduğu 141 ovayı Büyük Ova Koruma Alanı olarak belirlenmesine ilişkin kararı 21 Ocak 2017 Tarih ve 29955 Sayılı Resmî Gazetenin Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Metin Öztürk, "Tarım arazilerinin korunması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda 49 ildeki 141 ova koruma alanı olarak ilan edildi. Ovaların sınırları içerisinde yer alan onaylı planlı alanlar ile kararın yayımı tarihi itibariyle ilgili mevzuatı uyarınca tarım dışı kullanıma izni verilmiş olan alanlar için alınmış kararlar geçerliliğini koruyacaktır" dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen tarım arazilerinin, sit alanları gibi dokunulmazlığa sahip olduğuna vurgu yapan Metin Öztürk, "5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovalar, sayısal olarak haritalara işlenerek Büyük Ova Koruma Alanı olarak belirlenmiştir. Bu ovalarda bulunan tarım arazileri hiçbir surette amacı dışında kullanılamaz. Ancak alternatif alan bulunmaması, kurul veya kurullarca uygun görüş bildirilmesi şartıyla; tarımsal amaçlı yapılar, Bakanlık ve talebin ilgili olduğu Bakanlıkça ortaklaşa kamu yararı kararı alınmış faaliyetler için tarım dışı kullanımlara Bakanlıkça izin verilebilir. Koruma alanı içine alınan ovaların içinde yer alan onaylı planlı alanlar, bu kararın yayımı tarihi itibarıyla ilgili mevzuat uyarınca tarım dışı kullanma izni verilmiş olan alanlar Büyük Ova Koruma Alanı dışında bırakılmıştır" şeklinde konuştu.
İl Müdürlüğünce yaşanan süreç hakkında bilgiler de veren İl Müdür Vekili Öztürk şunları söyledi: "Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız Büyük Ovaların belirlenmesi amacıyla çalışma başlatmıştır. Bakanlığımız tarafından belirlenen alanların İl Müdürlüğümüz teknik ekiplerince incelenmesi, düzeltilmesi ve eklenmesi gereken alanları eklenerek İl Toprak Kurulundan uygun görüşle Bakanlığa iletilmesi istenmiştir. Bu sebeple Bakanlığımız emri ile; İl Müdürlüğümüz teknik ekiplerince söz konusu Büyük Ova ilan edilmesi düşünülen alanlar incelenmiş, teknik ekibimizce gerekli düzeltmeler ve Büyük Ova ilan edilmesi düşünülen alanlar eklenmiştir. Bu alanlar harita üzerinde işlenerek İl Toprak Koruma Kurulunca değerlendirilmek üzere Kurula sunulmuştur. Haritalar kurul üyelerince imzalanmıştır. Manisa İlinde bulunan Büyük Ovalar İl Toprak Kurulundan uygun görüş alınarak karara bağlanmıştır. Bu alınan karar ile söz konusu Büyük Ovalar haritalarıyla birlikte Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Bakanlığımıza gönderilmiş, ilerleyen süreçte Büyük Ovalar Bakanlar Kuruluna sunularak 21 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Resmi Gazetede yayınlanan haritalarda sınırları gösterilen Manisa Ovası, Akhisar Ovası ve Kırkağaç Ovası kararın yayımlandığı tarihten itibaren tarım dışında kullanılmaması için resmen koruma altına alınmıştır."
(SC-Y)

25.01.2017 14:09:22 TSI
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