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Tümgeneral Tarakcı'dan Vali Ata'ya ziyaret

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:05
Tümgeneral Tarakcı'dan Vali Ata'ya ziyaret
Tümgeneral Tarakcı'dan Vali Ata'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

HATAY (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral Veli Tarakcı, Hatay Valisi Sayın Erdal Ata'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
MSB Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş, Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay'ın da eşlik ettiği ziyarette Vali Ata, konuklarını kapıda karşıladı. Valilik Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından heyet hep beraber Valilik makamına geçti.
Konukları ile bir süre sohbet eden Vali Ata, sınır güvenliği konularında Tümgeneral Tarakcı ile görüş alışverişinde bulundu.
(FRT-Y)

25.01.2017 14:09:46 TSI
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