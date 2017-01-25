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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Öğrenciler için ücretsiz sinema günleri başlıyor

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:05
Öğrenciler için ücretsiz sinema günleri başlıyor

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrencilere karne hediyesi olarak ücretsiz sinema günleri düzenliyor. 26 Ocak'ta başlayacak sinema günleri, 5 Şubat'a kadar devam edecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın talimatıyla, sömestr tatilinde öğrenciler, çocuklar ve yetişkinler için ücretsiz sinema günleri düzenlenecek. Sinema günlerinde, öğrencilerin yanı sıra yetişkinler için de film gösterimleri olacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde 26 Ocak'ta başlayacak sinema günleri, 5 Şubat'a kadar devam edecek.
Ayrıca sinema günlerinin bitmesinin ardından Kültür ve Kongre Merkezi'nde her hafta sonu ücretsiz film gösterimleri devam edecek.
(İHA-MP-Y)

25.01.2017 14:10:36 TSI
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