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Tunceli'de esrar operasyonu

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:05
Tunceli'de esrar operasyonu
Tunceli'de esrar operasyonu

(Fotoğraflı)

Ercan Topaç
TUNCELİ (İHA) - Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 50 gram esrar maddesi ele geçirildi. Esrarın ait olduğu iki şahıs, çıkarıldıkları Tunceli Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tunceli Valiliği, düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar neticesinde; 23 Ocak 2017 günü ilimiz merkezinde durdurulan yolcu otobüsü içerisinde yapılan aramada farklı renklerde poşetlere yerleştirilmiş toplamda 1 kilo 50 gram esrar maddesi bulunmuş, esrarın otobüste bulunan 2 şahsa ait olduğu anlaşıldığından şahıslar güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmışlardır. Gözaltına alınan şahıslar 24 Ocak 2017 tarihinde çıkarıldıkları Tunceli Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdir" denildi.
(ET-AKK-Y)

25.01.2017 14:10:45 TSI
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