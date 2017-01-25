26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANKIRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bürosen'den Şabanözü Belediyesi'ne ziyaret

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:07
Bürosen'den Şabanözü Belediyesi'ne ziyaret
Bürosen'den Şabanözü Belediyesi'ne ziyaret

(Fotoğraflı)

Mehmet Türk
ÇANKIRI (İHA) - Türiye Büro-Sen Çankırı Şube Başkanı Metin Memiş, Şabanözü Belediye Başkanı Mustafa Karakaya ve Başkan Yardımcısı Bünyamin Başoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
Geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazasında yaralanan Şabanözü Belediye Başkanı Mustafa Karakaya'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek başarılı çalışmalarının devamını dileyen Memiş, Şabanözü'ndeki gelişmeleri hayranlıkla izlediklerini aktardı.
Şabanözü Belediye Başkanı Mustafa Karakaya da nazik ziyaretlerinden dolayı Memiş ve ekibine teşekkür etti.
Ziyaretler sonrasında hatıra fotoğrafı çektirildi.
(MT-BÖ)

25.01.2017 14:11:27 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kurşunlu içmesuyu tesislerinde sona doğru
YEREL

KURŞUNLU İÇMESUYU TESİSLERİNDE SONA DOĞRU
Kayak merkezlerinde son durum
YEREL

KAYAK MERKEZLERİNDE SON DURUM