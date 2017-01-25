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'Yeşilyurt Meslek Ediniyor' projesi başladı



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MALATYA (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının destekleriyle Yeşilyurt Belediyesi tarafından 'Yeşilyurt Meslek Ediniyor" projesi başlatıldı.

Yeşilyurt Belediyesi, Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında uyguladığı 'Yeşilyurt Meslek Ediniyor' projesiyle meslek edindirme kurslarının yanı sıra toplumsal olaylara dikkat çekmek ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştıracak konferanslar da düzenleyecek.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Avrupa Birliği ile gerçekleştirilen mali işbirliği kapsamında hayata geçirdikleri 'Yeşilyurt Meslek Ediniyor' projesinin toplam bütçesinin 135 bin 445 Avro olduğunu söyledi. Projenin yüzde 85'inin Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından karşılandığını kaydeden Şahin, geri kalan yüzde 15'inin ise Yeşilyurt Belediyesi tarafından finanse edileceğini söyledi. Proje kapsamında 18-35 yaş arası mesleki yeterliliği olmayan vatandaşlara yönelik İpek Halı, İpek Şal, Ofset baskı ve Matbaacılık ile Grafik ve Tasarım kursu açtıklarını söyleyen Şahin, açılan kurslara katılmak isteyenlerin Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Yeşilyurt Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezine başvurularını yapabileceklerini kaydetti. Meslek edindirme kursları hakkında bilgiler veren Haydar Şahin, "Mahalle muhtarlarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda mahallelerde yaşayan herhangi bir mesleki yeterliliği bulunmayan 18-35 yaş aralığında ki işsiz gençlerin, tarım işçiliği haricinde başka bir meşguliyeti olmayan ekonomik özgürlükten yoksun 18-45 yaş aralığındaki kadınların, engelli olmaları sebebiyle herhangi bir meslek edinmemiş engelli vatandaşlarımızın meslek edinmeleri sosyal ve ekonomik hayata kazandırmayı hedefliyoruz. Kursların bitiminde Mesleki Yeterlilik Belgelerini kursiyerlerimize takdim edeceğiz. Bunun yanı sıra kalifiye olan kursiyerlerimizin kendi iş yerlerini kurmalarını sağlamak ve devletin vermiş olduğu hibelerden yararlanmaları için Malatya KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile koordineli olarak 4 adet girişimcilik kursu düzenleyeceğiz" diye konuştu. İpek Halı ve İpek Şal kursu Şahnahan, Yeşilkonak'ta Ofset baskı ve Matbaacılık Kursu Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezi'nde Grafik ve Tasarım Kursunun ise Yeşilyurt Kent Konseyinde açıldığı belirtildi.

'Yeşilyurt Meslek Ediniyor' projesi kapsamında ayrıca 'Öğrenilmiş Çaresizlikle Mücadele', 'Cinsiyet Ayrımcılığı ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri' ve 'Girişimcilik Kültürü' başlığı altında da konferanslar düzenlenecek. Bu arada Yeşilyurt İlçesindeki halı dokuma ve yöresel bez dokuma kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla Yeşilyurt Belediyesinin öncülüğünde İş-Kur ve Halk Eğitim Merkezi arasında üçlü protokol imzalandı. Yapılan anlaşma gereği 'Halı Dokuma ve Yöresel ( Kareli Ehram) Dokuma' kursu düzenlenecek. Ev kadınlarına yönelik meslek edindirme ve ev ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla açılacak kursun kayıtlarının Gündüzbey Yeşilkonak Hizmet Binasında devam ettiği belirtildi.

(CÖ-SD-Y)



25.01.2017 14:12:54 TSI

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