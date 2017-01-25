YEREL HABERLER / KASTAMONU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin Devlet Hastanesini ziyaret etti

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin Devlet Hastanesini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Sedat Ağacıkoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kaymakamı Deniz Pişkin ilçe Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Ziyarette, Hastane Baş Hekimi Dr. Ahmet Karakuş ile görüşen Pişkin, hastanenin son durumu hakkında bilgiler aldı. Hastane personellerini ve yatan hasta vatandaşları tek tek odalarında ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. İlçe Devlet Hastanesinin en iyi şekilde hizmet verdiğini ve hasta memnuniyetini önemsediklerini belirten Başhekim Karakuş, "Tosya Devlet Hastanesi fiziki şartları çok daha üst düzeyde olup 75 yatak kapasitesi ile vatandaşlarımıza gece gündüz hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Kaymakam Pişkin de Tosya Devlet Hastanesinin özel hastane gibi yapıldığını belirterek, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İlçeye yakışan kaliteli bir hastane oldu. Doktor sorunu ile ilgili başhekimimizde bilgi aldım ve bu sıkıntının aşılması konusunda çalışmalar yapacağız" dedi.

(SDA-AY)



25.01.2017 14:14:32 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER