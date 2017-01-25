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Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin Devlet Hastanesini ziyaret etti

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:09
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin Devlet Hastanesini ziyaret etti
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin Devlet Hastanesini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Sedat Ağacıkoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kaymakamı Deniz Pişkin ilçe Devlet Hastanesini ziyaret etti.
Ziyarette, Hastane Baş Hekimi Dr. Ahmet Karakuş ile görüşen Pişkin, hastanenin son durumu hakkında bilgiler aldı. Hastane personellerini ve yatan hasta vatandaşları tek tek odalarında ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. İlçe Devlet Hastanesinin en iyi şekilde hizmet verdiğini ve hasta memnuniyetini önemsediklerini belirten Başhekim Karakuş, "Tosya Devlet Hastanesi fiziki şartları çok daha üst düzeyde olup 75 yatak kapasitesi ile vatandaşlarımıza gece gündüz hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Kaymakam Pişkin de Tosya Devlet Hastanesinin özel hastane gibi yapıldığını belirterek, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İlçeye yakışan kaliteli bir hastane oldu. Doktor sorunu ile ilgili başhekimimizde bilgi aldım ve bu sıkıntının aşılması konusunda çalışmalar yapacağız" dedi.
(SDA-AY)

25.01.2017 14:14:32 TSI
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