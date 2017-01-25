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Başkan Doğan'ın küçük kızı Umre'ye gitti



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, küçük kızı Ayşe Ceylin'i kutsal topraklara gönderdi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, yarıyıl tatili için kızı Ayşe Ceylin, Başkan Doğan'ın ablası Türkan Uçan'ın, yeğenlerinin, teyzesinin, halasının ve kuzenlerinin de yer aldığı kalabalık bir bayan gurubuyla Umreye gitti.

Kızı Ayşe Ceylin'in 10 gün süreye kutsal topraklarda kalacağını söyleyen Başkan Doğan, "Kızım, uzun zamandır Mekke ve Medine'yi görmek istiyordu. Ben de onun bu isteğini destekledim. Günler öncesinden hazırlandı. Gitmeden önceki gece heyecandan uyuyamadı. Bütün gece, Umre kıya fertlerini giyerek bize gösterip evin içinde dolaştı. Kızımı, ablamın, halamın, teyzemin de içinde bulunduğu kalabalık bir bayan grubuyla kutsal topraklara uğurladık. İnşallah oraların, o manevi güzelliklerini en derin şekilde yaşamış olarak döner. Bir baba olarak, kızımın bu isteğine destek olup, onun bu heyecanına ortak oldum. Allah, her anne babaya, evladının bu heyecan ve mutluluğunu görmeyi nasip etsin" dedi.

(KK-AY)



25.01.2017 14:16:34 TSI

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