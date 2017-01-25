YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu beldeleri ziyaret etti

Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu beldeleri ziyaret etti



(Fotoğraflı)



NİĞDE (İHA) - Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu ve beraberindeki heyet Niğde merkeze bağlı Sazlıca, Gümüşler, Aktaş ve Değirmenli beldelerinde belediye başkanları ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.

Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Jandarma Komutan Vekili J. Yarbay Serkan Karataş, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, Özel İdare Genel Sekreteri Ali Nebol, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Koca, Sağlık Müdürü Yılmaz Yücel, Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Demirtaş, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, DSİ 45. Şube Müdürü Baki Türktemiz ve İl Genel Meclis Üyelerinin katıldığı Belde ziyaretleri kapsamında ilk olarak Sazlıca Belediyesini ziyaret eden Vali Peynircioğlu, Belediye Başkanı Süleyman Görgülü'den belediyenin kasabada yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sazlıca Belediye Başkanı Süleyman Görgülü ve Sazlıca Belediye Meclis Üyelerinin yanı sıra çok sayıda Vatandaşın katıldığı toplantıda beldede gerçekleştirilen ve 2017 yılında gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar ile yaşanan sorunlar dile getirildi.

Ziyaretleri kapsamında Sazlıca'nın ardından Gümüşler Kasabasına giden Vali Ertan Peynircioğlu ve beraberindeki heyet, burada Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Akdoğan'la bir araya geldi. Gümüşler Belediye Başkanlık Makamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Bayram Akdoğan kasabanın genel durumu hakkında bilgi vererek; yapılan çalışmaları anlattı.

Aktaş Kasabasında gerçekleştirilen ziyarette ise Belediye Başkanı Yaşar Çamur'la bir araya gelen Vali Ertan Peynircioğlu, yatırımlar hakkında Başkan Yaşar Çamur'dan bilgi aldı.

Aktaş Belediyesi çalışan sayısı, çalışmalar, projeler ve belde genelinde yürütülen diğer sosyal faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Ertan Peynircioğlu'nun son durağı Değirmenli Belediyesi oldu.

Değirmenli Kasabasına gelişinde Belediye Başkanı Yıldıray Tok, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Çalışanları ve Vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Peynircioğlu, beraberindeki heyet ve Vatandaşlarında katılımı ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Ziyaretleri sonrası değerlendirmede bulunan Vali Ertan Peynircioğlu, "Vatandaşlarımıza gerekli olan hizmetleri götürmek için ellerinden gelen gayreti gösteren Belde Belediye Başkanlarımıza ve personellerine teşekkür ederim. Bizde Niğde Valiliği ve İl Özel İdaresi- İl Genel Meclisi olarak, tüm Belediyelerle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek gerek ilçelerimizi, gerek beldelerimizi, gerekse köylerimizi ve nihayetinde Niğde'mizi daha yaşanır, gelişmiş ve muasır medeniyetlere ulaşmış bir kent yapacağız. " şeklinde konuştu.

(YE-SK)



25.01.2017 14:16:58 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER