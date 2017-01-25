26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfa'daki ovalar Bakanlar Kurulu kararıyla büyük ova ilan edildi

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:12
Şanlıurfa'daki ovalar Bakanlar Kurulu kararıyla büyük ova ilan edildi

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Harran, Suruç, Viranşehir, Ceylanpınar, Bozova, Birecik, Halfeti ve Siverek ilçelerinde bulunan ovalar, Bakanlar Kurulu kararıyla 21 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak büyük ova ilan edildi.
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada,"Bakanımız Faruk Çelik'in talimatıyla başlatılan ve il müdürlüklerimizce ilk başta tespit edilen ve kurul kararları tamamlanarak Bakanlığımıza gönderilen 141 adet büyük ova, Başbakanlığa arz edilmiş olup, Bakanlar Kurulu Kararı ile 21 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede büyük ova olarak ilan edilmiştir.
Bu durum üzerine 5403 sayılı Kanunun çıktığı 2005 yılından bu tarafa ülkemizde ilk defa ovalarımız, Bakanlar Kurulu Kararıyla büyük ova ilan edilmiştir.
Bu kapsamda günümüz itibariyle, yıllardır Kurul Kararları alınamayan başta ilimizde 16 Kasım 2016 tarihinde Valimiz başkanlığında Toprak Koruma Kurulu kurulmuş, 23 Kasım 2016 tarihinde büyük ova statüsüne alınacak alanların çalışması tamamlanmış olup toplam 767 bin 268 hektar olan Şanlıurfa Harran, Suruç, Viranşehir, Ceylanpınar, Yaylak, Bozova, Birecik, Halfeti ve Siverek ovaları 29 Kasım 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı alınması üzerine Bakanlığımız Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Tüm bu çalışmalar üzerine başta ilimiz olmak üzere İllerde toprak koruma kurulu kararları ve evrakları tamamlanan 34 adet ovanın da Bakanlar Kurulu kararı ile büyük ova ilan edilmesi için Hukuk Müşavirliğine gönderilmiştir. Ayrıca bunların dışında tespitleri yapılan 37 adet ova da il Kurul kararları tamamlandıkça Bakanlar Kuruluna arz edilecektir. Böylece toplamda 212 adet ova Bakanlar Kurulu kararı ile büyük ova ilan edilecektir. İlan ile birlikte ilimizde 9 ova olmak üzere tüm büyük ovalarımız tarımsal SİT alanı gibi korunmuş olacaktır. Bu konu ile ilgili Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz, Valimizin de hassasiyetleri ile sıkı bir çalışma ve takip yürütmektedir" denildi.
(Şİ-SD-Y)

25.01.2017 14:15:26 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da okullardan hırsızlık
YEREL

ŞANLIURFA'DA OKULLARDAN HIRSIZLIK
Ceylanpınar'a 150 Yataklı Devlet Hastanesi Yapılacak
YEREL

CEYLANPINAR'A 150 YATAKLI DEVLET HASTANESİ YAPILACAK
Vali Güngör Azim Tuna sanayicilerle buluştu
YEREL

VALİ GÜNGÖR AZİM TUNA SANAYİCİLERLE BULUŞTU
2017 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Vali Tuna başkanlığında toplandı
YEREL

2017 YILI İL KOORDİNASYON KURULU VALİ TUNA BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI
Mülki idare amirlerinden Birecik kaymakamına ziyaret
YEREL

MÜLKİ İDARE AMİRLERİNDEN BİRECİK KAYMAKAMINA ZİYARET
Koşulları taşıyan çırağa 280 lira maaş
YEREL

KOŞULLARI TAŞIYAN ÇIRAĞA 280 LİRA MAAŞ
Haliliye Belediyesi Kısas Mahallesindeki parklarda çalışmalarını tamamladı
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİ KISAS MAHALLESİNDEKİ PARKLARDA ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Suriyelilere 23 tır insani yardım
YEREL

SURİYELİLERE 23 TIR İNSANİ YARDIM
Hizmetlerden memnun olan vatandaşlardan belediyeye teşekkür
YEREL

HİZMETLERDEN MEMNUN OLAN VATANDAŞLARDAN BELEDİYEYE TEŞEKKÜR
Şanlıurfa'da yol kontrolünde terörist yakalandı
YEREL

ŞANLIURFA'DA YOL KONTROLÜNDE TERÖRİST YAKALANDI
Gençlik merkezinden kan bağışı kampanyası
YEREL

GENÇLİK MERKEZİNDEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
Antibiyotik kullanımını azaltmak için doktorlara eğitim verildi
YEREL

ANTİBİYOTİK KULLANIMINI AZALTMAK İÇİN DOKTORLARA EĞİTİM VERİLDİ
Akçakale kaymakamı ilçe esnafını ziyaret etti
YEREL

AKÇAKALE KAYMAKAMI İLÇE ESNAFINI ZİYARET ETTİ
Görme engelli çocuklar spora sarılıyor
YEREL

GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLAR SPORA SARILIYOR
Haliliye Belediyesinden 5 mahallede aynı anda yol çalışması
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİNDEN 5 MAHALLEDE AYNI ANDA YOL ÇALIŞMASI
AK Parti Birecik İlçe Danışma Meclisi toplandı
YEREL

AK PARTİ BİRECİK İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANDI
Milletvekili Akyürek, Suriyeli çocuğa kirvelik yaptı
YEREL

MİLLETVEKİLİ AKYÜREK, SURİYELİ ÇOCUĞA KİRVELİK YAPTI