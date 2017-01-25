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Şanlıurfa'daki ovalar Bakanlar Kurulu kararıyla büyük ova ilan edildi



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Harran, Suruç, Viranşehir, Ceylanpınar, Bozova, Birecik, Halfeti ve Siverek ilçelerinde bulunan ovalar, Bakanlar Kurulu kararıyla 21 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak büyük ova ilan edildi.

Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada,"Bakanımız Faruk Çelik'in talimatıyla başlatılan ve il müdürlüklerimizce ilk başta tespit edilen ve kurul kararları tamamlanarak Bakanlığımıza gönderilen 141 adet büyük ova, Başbakanlığa arz edilmiş olup, Bakanlar Kurulu Kararı ile 21 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede büyük ova olarak ilan edilmiştir.

Bu durum üzerine 5403 sayılı Kanunun çıktığı 2005 yılından bu tarafa ülkemizde ilk defa ovalarımız, Bakanlar Kurulu Kararıyla büyük ova ilan edilmiştir.

Bu kapsamda günümüz itibariyle, yıllardır Kurul Kararları alınamayan başta ilimizde 16 Kasım 2016 tarihinde Valimiz başkanlığında Toprak Koruma Kurulu kurulmuş, 23 Kasım 2016 tarihinde büyük ova statüsüne alınacak alanların çalışması tamamlanmış olup toplam 767 bin 268 hektar olan Şanlıurfa Harran, Suruç, Viranşehir, Ceylanpınar, Yaylak, Bozova, Birecik, Halfeti ve Siverek ovaları 29 Kasım 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı alınması üzerine Bakanlığımız Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Tüm bu çalışmalar üzerine başta ilimiz olmak üzere İllerde toprak koruma kurulu kararları ve evrakları tamamlanan 34 adet ovanın da Bakanlar Kurulu kararı ile büyük ova ilan edilmesi için Hukuk Müşavirliğine gönderilmiştir. Ayrıca bunların dışında tespitleri yapılan 37 adet ova da il Kurul kararları tamamlandıkça Bakanlar Kuruluna arz edilecektir. Böylece toplamda 212 adet ova Bakanlar Kurulu kararı ile büyük ova ilan edilecektir. İlan ile birlikte ilimizde 9 ova olmak üzere tüm büyük ovalarımız tarımsal SİT alanı gibi korunmuş olacaktır. Bu konu ile ilgili Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz, Valimizin de hassasiyetleri ile sıkı bir çalışma ve takip yürütmektedir" denildi.

(Şİ-SD-Y)



25.01.2017 14:15:26 TSI

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