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Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk:

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:12
Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk:
Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk:
- '20 Şubat tarihinde ilaçlara yüzde 10 zam yapılacak'

(Fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle ilaçlara zam geleceğini söyledi. Öztürk, 20 Şubat tarihinden sonra ilaç fiyatlarının yüzde 10 oranında zamlı verileceğini açıkladı.
Öztürk yaptığı açıklamasının devamında şunları söyledi;
''20 Şubat itibari ile ilaçlara yüzde 10 oranın da bir zam tespit edildi ve bu 20 Şubat tarihinden itibaren hayata geçecek. Döviz kurunda artış olduğu için böyle bir zam söz konusu. Yalnız artışın miktarı yüzde 10 çok abartılı bir zam söz konusu değil. 20 Şubatta gelecek olan zam Reçeteli, reçetesiz bütün ilaçları kaplıyor. Zaten Türkiye'de ilaçların çok büyük bir kısmı reçeteli ilaçlar. Eczanelerde satılan ilaçların yüzde 97 ya da yüzde 98 oranındaki sosyal güvenlik kurumuna reçete ile satılan ilaçlardır. Zam gelecek diye piyasada ilaç sıkıntısı yaşanmaya başladı. Eczaneler ilaç temin konusunda ciddi bir sıkıntı yaşadılar. Yalnız bu sıkıntıyı bizler Sağlık Müdürlüklerine, Bakanlıklara ve Türk Eczacılar Birliğine ilettik. Bakanlığın duruma el atması üzerine ilaç sıkıntısını minimuma indirdik diyebiliriz. Fakat ilacın dışında bazı mamalar söz konusu, özellikle fenilketonüri hastaları için kullanılan protein ihtiyacını gideren bazı mamalar var ve bu mamalarda sorunlar hala devam ediyor. Biz artık il dışından bulabiliyoruz. Sağlık Müdürlüğü ile de iş birliği yapıyoruz inşallah en kısa zamanda da bu sorunda çözülecek.''
(YE-SK)

25.01.2017 14:15:34 TSI
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