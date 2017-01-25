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İHL öğrencilerinden proje sergisi



(Fotoğraflı)



Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, dönem sonu dolayısıyla resim ve çeşitli branşlara yönelik proje sergisi açtı.

Okulun konferans salonundaki serginin açılışına Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Şeker de katıldı. Öğrencilerin eğitim ve öğretim yılının ilk döneminde yaptıkları el işi ve resim başta olmak üzere hayatı kolaylaştırabilecekleri buluşlar ilgi gördü. Okulun ara dönem sergisinde öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Milli Eğitim Müdürü Osman Şeker, öğrencileri tebrik etti. Bu çalışmalar sayesinde öğrencilerin orijinal fikirlerinin ortaya çıktığını ifade eden Osman Şeker, dönem içerisinde okullar arasında düzenlenen masa tenisi, koşu gibi sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrencilerin kupa ve madalyalarını da takdim etti.

(HK-MŞ)



25.01.2017 14:17:25 TSI

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