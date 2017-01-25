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KSÜ 'Yeşil Kartlı' hastaları sevksiz kabul edecek



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KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (KSÜ Tıp), yeşil kartlı hastaları sevksiz olarak kabul etmeye başladı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan binlerce yeşil kartlıyı ilgilendiren sevksiz hasta kabulünün müjdesini veren Rektör Prof. Dr. Durmuş Deveci, "SGK ile yapılan anlaşma ile birlikte hastanemiz gelir ve giderleri arasında denge sağlanarak hastane gelirleri artacak. Yapılan anlaşmanın en önemli getirilerinden biri de daha önce sevkli olmaları durumunda üniversitemiz hastanesinde tedavi olabilen yeşil kartlı vatandaşlarımız, artık sevksiz olarak hastanemizde sunulan sağlık imkânlarından yararlanabilecekler" dedi.

(OZR-Y)



25.01.2017 14:18:23 TSI

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