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MÜSİAD'Dan teşvik değerlendirmesi

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:14
MÜSİAD'Dan teşvik değerlendirmesi
MÜSİAD'Dan teşvik değerlendirmesi
- MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk:
- "Hükumet teşvikte kesenin ağzını açtı"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Doğu ve Güneydoğu'ya yatırım için verilecek teşviklerle ilgili değerlendirmesinde, "Hükumet teşvikte kesenin ağzını açtı" dedi.
MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, bölgedeki teşviklerle ilgili yaptığı açıklamada, Cazibe Merkezleri Programının oluşturacağı yatırım ve istihdam ortamının önemli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Üretim yeteneğinin üst seviyelere taşınması gerektiğinin altını çizen Çelenk, "Türkiye ekonomisinin, sürdürülebilir bir kalkınma ve küresel rekabet gücü için, mevcut üretim yeteneğini daha üst seviyelere taşıması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için ise yatırım ve istihdam limitlerimizi zorlamamız, potansiyelimizi mutlaka sonuna kadar kullanmamız gerekiyor. Zira yılın 3. çeyreğinde toplam yatırımlar yüzde 0,6 oranında azalırken, işsizlik oranının ise Ekim 2016 döneminde yüzde 11,8 seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Bu bağlamda Cazibe Merkezleri Programının oluşturacağı yatırım ve istihdam ortamının önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Yeni yatırımların önündeki en büyük engel olan yüksek faiz yükünün bu Program kapsamında azaltılmış olması, yatırımcılar açısından çok önemli bir teşvik olacaktır. Nitekim sıfır faizli yatırım kredisi ve yarısı devlet tarafından karşılanacak olan faiz oranı indirilmiş işletme kredisi uygulamaları, finansmana ulaşım konusunda önemli kolaylıklar sağlayacaktır. İthal makine ve teçhizat yatırımlarında 2 yılı geri ödemesiz toplam 6 yıllık sıfır faizli kredi imkanının, yerli makine ve teçhizat kullanılması durumunda 3 yılı geri ödemesiz toplam 10 yıllık sıfır faizli krediye dönüştürülmesi, yerli üretimi destekleyecek çok önemli bir teşvik olacaktır" dedi.
Doğu ve Güneydoğu'da refah artacak
Bu teşviklerle refahın artacağını ifade eden Çelenk, "Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde refahın artmasına yardımcı olacak teşvik paketiyle bölgenin sosyal ve ekonomik altyapısı daha sağlam bir zemine oturacaktır. Her fırsatta ekonomimize yapılan saldırılardan korunmanın yolu üretime dayalı güçlü bir ekonomiden geçiyor. Dolayısıyla her fırsatta söylediğimiz gibi iş alemi olarak bize çok görev düşüyor. Hükümetin sağladığı teşvikler ile bu görevi yerine getirmek kolaylaşıyor. Yatırımcıya OSB'lerde fabrika alanı tahsis edilmesi, OSB'lerde yatırıma uygun alanın olmaması durumunda ise hazine arazilerinden arsa tahsisini de içeren bu Program; yatırım yapanlara verilecek olan ücretsiz danışmanlık hizmetiyle birlikte, Program kapsamındaki 23 ilimizi gerçek bir cazibe merkezi haline getirecektir. 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde Cazibe Merkezleri Programı için 1200 adet müracaat yapılması ve toplam yatırım tutarının 19,6 milyon TL düzeyinde olması, bu rakamların gelecek dönemde artarak devam edeceğinin sinyalini vermektedir. Program kapsamında öngörülen istihdamın 112 bin 400 olması ise çok önemli bir gelişmedir. Zira Türkiye ekonomisinin son 12 ayda sağladığı toplam yeni istihdamın yaklaşık 111 bin seviyesinde olduğunu göz önüne aldığımızda, Cazibe Merkezleri Programının tek başına "1 yıllık istihdam" anlamına geldiğini söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.
Çelenk son olarak, Doğu ve Güneydoğu bölgeleri olmak üzere ülkemiz ekonomisinin güçleneceğini, Türkiye'nin bir refah ülkesi olacağı söyledi ve teşvik paketinin ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.
(LO-SD-Y)

25.01.2017 14:18:30 TSI
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