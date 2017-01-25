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İzmit Belediyesi, İzmir 12. Uluslararası Tarım Fuarına katıldı



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nden bir heyet, İzmir'de düzenlenen 12.Uluslararası Tarım, Tarım Makineleri, Hayvancılık ve Ekipmanları, Canlı Hayvan ve Seracılık Fuarına katıldı.

İzmit Belediyesi heyeti, İzmir Gaziemir'de düzenlenen 12.Uluslararası Tarım, Tarım Makineleri, Hayvancılık ve Ekipmanları, Canlı Hayvan ve Seracılık Fuarı'nı katıldı. İzmit Belediyesi'nden Belediye meclis üyesi Engin Uztürk, Kırsal Hizmetler Müdürü Mustafa Şener ile veteriner hekim Cihan Altıntaş gezdiler.

İzmir'deki fuara yapılan ziyaretin çok yararlı geçtiğini söyleyen yetkililer, "İzmit Belediyesi olarak yenilikleri yakından takip ediyoruz. Fuardaki yenilikleri görüp, köylerdeki vatandaşlarımıza anlatarak, yaptıkları işi daha çağdaş ve modern şekilde yapmalarına destek olmuş oluyoruz" dediler.

(KK-AY)



25.01.2017 14:15:47 TSI

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