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AK Parti Ünye İlçe Teşkilatı start verdi



(Fotoğraflı)



Hamza Alp

ORDU (İHA) - AK Parti Ünye İlçe Teşkilatı, Meclisin yeni Anayasa ve referandum için tarih belirlemesinin ardından hemen çalışmalara başladı.

AK Parti İlçe Başkanı Arif Ergün bu sabah parti binasında mahalle başkanları ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya Başkan Arif Ergün, Seçim Koordinasyon Başkanı Bekir Şimşek ve mahalle temsilcileri katıldı. Kahvaltıda sürecin buralara nasıl geldiği ve yapılacak olan referandum ile ülkenin daha sağlam adımlarla ilerleyeceği konuşuldu. Konuşmalarda, "15 Temmuz sürecinden sonra yaşanan olaylar yeni anayasanın bir an önce yapılması ve çift başlılığı ortadan kaldırmak adına daha özgür bir Türkiye için çalışacağız" denildi. Yapılan toplantıda, "Sayın Cumhurbaşkanımız yalnız değil, arkasında ona inananlar var, bizler varız, yeni Türkiye için bizler çalışmaya şimdiden başladık" açıklamasını yaptılar.

AK Parti İlçe Başkanı Arif Ergün konuşmasında, "Birileri bizim değerlerimize ne kadar bağlı olduğumuzu bilmiyor, Cumhurbaşkanımızın her seferinde 'tek bayrak, tek millet, tek vatan' demesini içlerine sindiremiyorlar. Yapılacak olan referandum ile halk gerekli desteği bir kez daha verecektir. Bundan şüphemiz yok ancak bizler yine ilk günkü aşkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İşte bugün ilk adım atılmış oldu" dedi.

(HA-SLH-Y)



25.01.2017 14:21:04 TSI

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