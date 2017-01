YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Karaçoban'dan genç müzisyenlere destek

Başkan Karaçoban'dan genç müzisyenlere destek



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, genç müzisyenleri ziyaret ederek moral verdi.

Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban Ahmet Altan Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan, müzik öğretmeni Çetin Mercan'ın çalıştırdığı müzik grubunu ziyaret ederek öğrencilere moral verdi. Geleceğin gençlere emanet edildiğini söyleyen Başkan Karaçoban, "Ne varsa gençlerde var, çünkü onlarla birlikte yol alacağız geleceğe doğru. Onun için bugün sahip çıkılan her birey, her genç kazanılmış bir gelecektir. Biz de geleceğimize sahip çıkmak adına gençlerimize sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Bir de böylesi güzel ve keyifli meşguliyetlerle ilgilenen gençlerimiz, aynı zamanda boş ve gereksiz meşguliyetlerden de kendilerini alıkoymuş ve korumuş oluyorlar. Onun için biz de spordan müziğe ne varsa gençlerin ilgi alanlarına yönelik, her zaman onların yanında ve destekçisiyiz. Çünkü biz gençlerle birlikte olmaktan ve onlarla birlikte yol almaktan heyecan ve mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

(AY-Y)



25.01.2017 14:21:16 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER