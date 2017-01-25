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Büyükada şimdi Gaziantep'te

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:17
Büyükada şimdi Gaziantep'te
Büyükada şimdi Gaziantep'te
- Gaziantep'e özgü yeniliklerle dolu Büyükada projesi lansmana özel fiyatlarla satışta

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Hasan Sever İnşaat Türkiye'de ve yurtdışında gerçekleştirdiği markalı projelerle birlikte Gaziantep'te bir ilki gerçekleştirmek amacıyla Büyükada Projesini hayata geçiriyor.
Gaziantep'in en değerli bölgelerinden olan İbrahimli'de yükselen bu muhteşem proje 20 dönüm arazi üzerine süper lüks konut ve sosyal imkanların yer alacağı toplam 166 adet daire bulunuyor. 16 dönümü peyzajlı 8 bloktan oluşan Büyükada projesinde 189 metrekare 3+1, 265 metrekare 4+1 ve 326 metrekare 5+1 olmak üzere rezidans konforunda resepsiyonlu daireler yer alıyor. Huzurlu ve prestijli yaşamı sunan Büyükada'da satışlar başladı.
Bu adada hayat var
Gaziantep'te bugüne dek yapılan en büyük ada bazlı konut projelerinden biri olma özelliğini taşıyan Büyükada, Kapalı-Açık Havuzlardan Biyolojik gölete bisiklet çocuk oyun alanlarından basketbol sahasına birçok sosyal yaşam olanağına sahip. Gaziantep'in ilkleri bu projede yer alacak. Özel günlerde tüm ailenin bir arada olabileceği Adacafesi, 600 metre uzunluğundaki kesintisiz bisiklet ve koşu parkuru, etüd odaları peyzajlı dinlenme alanları, sinema salonu, sauna ve Türk hamamı, hizmetli odaları, taziye ve toplantı salonu, mescit, kapalı otopark ve mis gibi 100 dönüme yayılan ormanıyla sahiplerini bekliyor.
Gaziantep'in ilkleri yaşatılacak
Proje hakkında bilgi veren Hasan Sever İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sever "Büyükada projesinin Gaziantep'te emsalinin bulunmuyor. Bu projeyi oluşturabilmek için çok emek harcadık çok şükür karşılığını da aldık. Bu projeyi tam Gaziantep yaşam ve kültürüne uygun tasarladık. Artık yürüyüş ve spor yapmak için Kavaklık parkına gitmeyecekler veya doğum günü veya özel günlerini Gaziantep'in 3700 metrekareye yayılmış biyolojik gölet ve orman manzaralı ada cafesinde kutlayacaklar. 7/24 güvenlik hizmeti sunacak olan projemizde kreş ve çocuk oyun alanları da yapıyoruz. Otel konforunda resepsiyonlu daireler projemizin küçük detaylarından birisi, Gaziantep bu konforu hak ediyor"diye konuştu.
İbrahimli bölgesinde, yatırım amaçlı konut projesi olgusuna da yeni bir soluk getirecek olan proje, konum itibariyle çevreyolu ulaşımı ile üniversite, havalimanı, Organize Sanayi Bölgesi, Alışveriş Merkezi ve özellikle de şehir merkezine oldukça yakın bir lokasyonda bulunuyor. Projenin 30 ayda tamamlanması planlanıyor.
(SD-Y)

25.01.2017 14:21:53 TSI
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