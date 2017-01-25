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UMAT, Mersin'deki yeni yatırımlarla rekabet gücünü artıracak

- TOBB'un en büyük ortak olduğu ve yönetiminde MTSO'nun da bulunduğu UMAT, Mersin Şubesi'ne yapmayı planladığı yeni antrepo yatırımlarıyla bölgede rekabetçi yapısını güçlendirmeyi hedefliyor



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MERSİN (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) en büyük ortak olduğu ve yönetiminde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) da bulunduğu Umumi Mağazalar Türk A.Ş (UMAT), Mersin Şubesi'ne yapmayı planladığı yeni antrepo yatırımlarıyla bölgede rekabetçi yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

MTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, UMAT'ın kurulan ilk şubesi olma özelliği taşıyan Mersin Şubesi'ne yeni dönemde yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi verildi. TOBB'un, yüzde 56 oranla en büyük hissedar olduğu ve Türkiye'deki bazı oda ve borsaların da ortaklar arasında yer aldığı UMAT'ın, Umumi Mağazacılık yapmak üzere 1937'de Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğu belirtilen açıklamada, UMAT'ın kuruluşunu takiben ilk şubesini de Mersin'de açtığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Umumi Mağazacılık faaliyetlerinin yanı sıra ticari faaliyetlere yönelerek 1986'dan itibaren mevcut depolarında antrepoculuk faaliyetlerine başlayan UMAT, Mersin Şubesi'ne yapmayı planladığı yeni antrepo yatırımlarıyla bölgede rekabetçi yapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Önümüzdeki süreçte bir taraftan mevcut antreponun modernizasyonu yönünde adım atılırken, diğer taraftan 10 dönümlük arazi üzerine yeni bir antrepo ya da silo yatırımı planlanıyor.

Mersin'in yanı sıra İzmir ve İskenderun'da da faaliyet gösteren UMAT, antrepoculuk faaliyetlerini giderek genişletirken, bugün toplam 56 bin 791 metrekare kapalı alana sahip antrepolarında tecrübeli kadrosu, modern ekipmanları ve yıllardır sağladığı güven duygusuyla ithalatçılara hizmet veriyor. Diğer taraftan ticari faaliyetlerini de her geçen gün geliştiren UMAT, ithalat ve ihracatta ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Açıklamada, dış ticaretteki gücüyle öne çıkan Mersin'deki etkinliğini ise önümüzdeki süreçte daha da artırmak isteyen UMAT'ın, paralelinde bölgedeki hizmet kalitesini de artırmakta kararlı olduğu ifade edilerek, "Karacailyas ve Taşkent antrepolarıyla hizmetlerini sürdüren UMAT, Karacailyas Gümrüklü A Tipi Genel Antreposu 25 bin metrekare alanda hizmet verirken, Taşkent Gümrüklü A Tipi Genel Antreposu ise 5 bin metrekare kapalı alanda hizmetini sürdürüyor. Çalışmaların 12 kişi ile devam ettiği antrepolarda soğuk hava dışında her türlü ürün grubuna hizmet veriliyor. Limana yakınlığının getirdiği avantajının yanı sıra sağlayacağı fiyat avantajlarıyla da UMAT, lojistik yarışında bir adım öne çıkmayı hedefliyor. Bölgedeki dış ticaret firmalarının ağırlıklı olarak bakliyat sektöründe faaliyet göstermesi nedeniyle 2017'de dökme yük depolamasına yoğunlaşacak olan UMAT, bakliyatın yanı sıra paletli hammadde, pamuk depolamasını da öncelikleri arasında tutuyor" denildi.

UMAT antrepolarında verilen hizmetler, 'ardiye, tahmil, tahliye, kantar, aktarma, hammaliye hizmetleri ve tüm girdi çıktıların bilgisayarlarda depolandırılması' olarak sıralanan açıklamada, "Liman ve gümrük binalarına yakın modern antrepolar 24 saat güvenlik kontrolü ve sigortalanma başta olmak üzere üçüncü şahıs mallarına tam emniyet garantisi verilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

(KYM-Y)



25.01.2017 14:22:37 TSI

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