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Bitlis'te dilenci operasyonu



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 dilenci yakalandı.

Bitlis merkezde bulunan cami, hastane, okul, trafik ışıkları ve caddelerde çoğunluğu kadınlardan oluşan ve gün geçtikçe sayıları artan dilencilere yönelik denetimler devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar ettiği illeri sürülen 10'u yetişkin ve 4'ü çocuk olmak üzere toplam 14 dilenci yakalandı.

Belediyeye götürülen ve haklarında Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapılan dilenciler daha sonra serbest bırakıldı.

(VO-MSA-Y)



25.01.2017 14:22:46 TSI

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