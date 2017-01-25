26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bitlis'te dilenci operasyonu

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:17
Bitlis'te dilenci operasyonu
Bitlis'te dilenci operasyonu

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 dilenci yakalandı.
Bitlis merkezde bulunan cami, hastane, okul, trafik ışıkları ve caddelerde çoğunluğu kadınlardan oluşan ve gün geçtikçe sayıları artan dilencilere yönelik denetimler devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar ettiği illeri sürülen 10'u yetişkin ve 4'ü çocuk olmak üzere toplam 14 dilenci yakalandı.
Belediyeye götürülen ve haklarında Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapılan dilenciler daha sonra serbest bırakıldı.
(VO-MSA-Y)

25.01.2017 14:22:46 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'teki terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TEKİ TERÖR OPERASYONU
Kar yağışı kazalara neden oldu
YEREL

KAR YAĞIŞI KAZALARA NEDEN OLDU
Tatvan'da ihtiyaç sahibi ailelerin durumu yerinde tespit ediliyor
YEREL

TATVAN'DA İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN DURUMU YERİNDE TESPİT EDİLİYOR
Bitlis'te 'yangına müdahale' eğitimi
YEREL

BİTLİS'TE 'YANGINA MÜDAHALE' EĞİTİMİ