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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2017 yılı ilk toplantısı Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi



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ADANA (İHA) - İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2017 yılı ilk olağan toplantısı Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

TEMSA Fabrikası'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, İş-Kur İl Müdür Vekili Ahmet Altunbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Üyeleri katıldı.

Çocuk ve kadın işçiliği konusunda çeşitli değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, kentteki istihdam oranının arttırılması için yapılması gereken çalışmaların titizlikle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Yürütme ve Denetim Kurulları ile Çalışma ve İş Kurumu'nun faaliyetlerinin anlatılmasıyla başlayan toplantı, kurulun görüşüne sunulması istenilen engelli ve eski hükümlü proje özetlerinin sunumuyla başlayan toplantı, İl İstihdam Politikaları kapsamında dile getirilen görüş ve önerilerinin karara bağlanması, 2016 yılına ait faaliyet raporunun değerlendirilmesiyle sürdü.

(ELF-Y)



25.01.2017 14:24:55 TSI

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